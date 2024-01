Arriva l’autobus per soli cani: come funziona il pullman per gli animali a quattro zampe L’autobus per cani è un progetto anche dal risvolto benefico lanciato da un dogsitter canadese: ecco come funziona il pullman per gli animali a quattro zampe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Uno dei cani a bordo dell'autobus

Denzel Morrison, dogsitter e trainer, ha realizzato il suo sogno: ha creato un pullman per soli cani. La storia dal Canada è rimbalzata in tutto il mondo e ha reso l'idea di questo ragazzo di Calgary popolare tra i padroni di animali a quattro zampe. Ma come funziona l'autobus per cani?

L'autobus per soli cani ha anche uno scopo benefico

Il progetto Ruff and Puff nasce dal bisogno di Denzel Morrison di trasportare i cani di cui si occupa ogni giorno. Il trasporto dog-friendly è diventato popolare sui social grazie al profilo Instagram @ruffandpuffyyc. I cani salgono a bordo e hanno cancelli e imbracature che rendono il trasporto sicuro per ogni cucciolo. La destinazione è il parco della città dove Morrison fa giocare e correre gli animali a quattro zampe.

I cani sull'autobus

Il successo del progetto è dovuto anche allo scopo benefico dell'operazione. Il 10% del biglietto che ogni padrone deve pagare per la corsa del suo amico a quattro zampe sarà devoluto alla Cb Rescue Foundation, una fondazione che supporta iniziative di salvataggio animali. Denzel Morrison passa a prendere i cani di cui si prende cura per portarli nel parco: il suo lavoro, infatti, è quello dell'educatore cinofilo, una professione che nasce da una passione visto che Morrison è cresciuto in mezzo ai cani da salvataggio.

