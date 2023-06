Offerte estate: fino al 50% di sconto sui prodotti per il corpo e capelli L’esposizione al sole può essere dannosa per la pelle e per i capelli, perché si può incorrere in un’importante secchezza. Come fare? Per prevenire e per curare, è bene avere con sé i prodotti giusti. Di seguito, ti segnaliamo alcuni tra quelli a marchio Pantene e Clarins, top di gamma del settore, che al momento potete acquistare in offerta.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se hai paura che la prolungata esposizione al sole possa rovinare la tua pelle e i tuoi capelli, sappi che c'è una soluzione: utilizzando i giusti prodotti, infatti, è possibile non solo prevenire il problema della secchezza eccessiva, ma anche di reidratare dopo una giornata al mare o in piscina.

Tra i migliori marchi a cui affidarsi in fatto di prodotti di bellezza ci sono Clarins e Pantene, top di gamma nel settore da anni, ma non solo. E se i prodotti Clarins sono disponibili ad un prezzo ribassato per chi si scrive al programma fedeltà disponibile sul sito, gli altri sono venduti a prezzi molto vantaggiosi su Amazon.

Prodotti per prendersi cura dei propri capelli e del proprio corpo dopo l'esposizione al sole fino alla metà del prezzo

Ecco quali sono i prodotti che non si può non avere con sé quando si va in vacanza, perché permettono di mantenere idratati e in salute i capelli e il corpo prima, durante e dopo essersi esposti al sole per tanto tempo. I raggi solari possono essere molto dannosi, è bene correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Ecco quali sono i prodotti che puoi trovare in offerta al momento:

12% di sconto sul siero per punte secche Pantene Pro-V Miracles, a base di biotina, essenza di baobab e pro-vitamina B5. Si consiglia di applicarlo sulle punte asciutte o umide e non richiede alcun risciacquo. Puoi utilizzarlo anche due volte al giorno.

10% di sconto sulla crema solare per il viso di Clarins, con spf 50+, perfetta sia per gli adulti che per i bambini e compatibile con tutti i tipi di pelle, da quelle più sensibili a quelle normali. La sua formula permette di proteggersi dai raggi uva e uvb anche mentre si è in acqua.

10% di sconto sul balsamo doposole di Clarins, una crema idratante arricchita con antiossidante che non solo protegge la pelle, ma ne rallenta l'invecchiamento. La sua formulazione allevia la sensazione del calore sulla pelle e calma eventuali rossori.

10% sulla crema idratante per il viso Hydra-Essentiel di Clarins; è perfetta per tutti i tipi di pelle. Si consiglia di utilizzarla di giorno, sfruttandone a pieno l'effetto rimpolpante. La trovi disponibile in due formati: quello da 30 ml e quello da 50 ml.

10% sul siero anti-età Double Serum Light Texture di Clarins, da utilizzare prima di andare a dormire, in modo che possa agire tutta la notte, aiutando a ridurre le rughe di espressione che il sole rischia di rendere invece più visibili e profonde. Ha una texture leggera ed è completamente naturale.

47% di sconto sullo stick protettivo Rilastil Sun System, da applicare su nei, cicatrici e altre zone sensibili e delicate; può essere applicato anche sulle labbra. Ha un SPF 50+ ed è resistente all'acqua. La profumazione neutra evita rossori e irritazioni.

37% di sconto sul latte abbronzante Nivea Sun, che, grazie al carotene e alla vitamina E, stimola la melanina e permette alla pelle di ottenere un'abbronzatura omogenea senza che la pelle si rovini, perché è realizzato con una formula che scherma i raggi del sole.

25% di sconto sull'olio solare per capelli della Bilboa, ideale non solo per proteggere dal sole, ma anche dallo sfregamento della sabbia, dal sale e dal cloro. Oltre ad essere idratante, permette anche di tenere a bada anche l'effetto crespo e di nutrire e rinforzare il cuoio capelluto.

22% di sconto sulla protezione per capelli di Kérastase, venduta come olio da applicare sul capello asciutto. Non c'è bisogno di risciacquo. Ha una profumazione neutra e può essere applicato su qualsiasi tipo di capello. Lo si trova in vendita in una confezione da 150 ml.

20% sulla protezione solare per le labbra di Angstrom. Si tratta di uno stick con SPF 25 e, oltre ad essere protettivo e idratante, garantisce un effetto gloss, che permette di sentirsi più belle anche quando non si ha un filo di trucco.