Offerte eBay: prezzi scontati su alberi di Natale, luci e decorazioni per casa e giardino Il Natale si sta avvicinando. Su eBay trovate grandi sconti applicati su una vasta selezione di alberi di Natale e decorazioni di tutti i tipi. Siete pronti a vivere nel modo giusto il momento più magico dell’anno?

Palline per gli alberi, decorazioni da terra, luci da appendere tra i mobili e sull'albero e Babbo Natale di varie forme e dimensioni: manca poco più di un mese al Natale, è il momento giusto per fare una lista delle decorazioni nuove da acquistare e farsi un'idea di come è meglio addobbare l'albero.

Se vi siete resi conto che in casa avete poco e niente o che è arrivato il momento di rimodernizzare gli addobbi, potrebbe tornarvi utile sapere che su eBay trovate un'intera sezione natalizia con prodotti al 15% di sconto.

Di seguito abbiamo selezionato per voi alcuni tra gli alberi di Natale più in voga quest'anno e le decorazioni più belle per creare atmosfera in ogni ambiente della casa o in giardino.

Alberi di Natale da comprare su eBay ad un prezzo scontato

Una casa non è davvero decorata a tema natalizio se non è presente un albero di Natale. Vero, finto, piccolo, grande, bianco, tradizionale o colorato che sia, non deve assolutamente mancare. Ecco, quindi, alcune delle proposte che potete trovare sul sito di eBay:

Albero di Natale gonfiabile a 59 euro; ideale per il giardino o da mettere all'ingresso; è alto 210 centimetri, dispone di luci led e comprende, sulla base, anche la riproduzione di alcuni pacchi regalo. Il gonfiaggio è facile e si ottiene in pochi minuti. Il rivestimento esterno è impermeabile, pensato proprio per non rovinarsi anche se posto all'esterno.

Albero di Natale minimal e moderno fatto di luci led a 25 euro; è realizzato con rami e tronco in metallo e su ogni ramo e ogni punta sono presenti delle luci led bianche, molto calde e luminose, per un totale di 100. Ha un'altezza di 100 cm ed è pensato sia per gli ambienti interni che per quelli esterni. La struttura alla base è molto solida e permette all'albero di rimanere in piedi.

Albero di Natale artificiale Homecome a 100 euro; è composto da 908 rami e 350 luci led; è alto 210 centimetri ed è realizzato in verde e decorato con della finta neve su ogni ramo. Essendo i rami molto robusti, potete facilmente appende su ognuno di essi una decorazione differente.

Albero di Natale già addobbato di Rovaniemi a 55 euro; perfetto per chi non ha davvero tempo per dedicarsi agli addobbi di casa, perché permette di non preoccuparsi davvero di nulla. Comprende pigne, bacche rosse e sprazzi di neve, tutti particolari che rendono l'effetto finale molto credibile. Sebbene sia artificiale, questo albero è realizzato interamente con materiali ecologici.

Albero di Natale innevato con base in legno a 90 euro; lo trovate in vendita singolarmente o in confezioni che ne comprendono due o tre ad un prezzo più conveniente. Ogni albero è alto 210 centimetri e si compone di 1290 rami opportunamente innevati e decorati con pigne vere. La base in legno è molto stabile e garantisce sicurezza.

Luci e decorazioni natalizie in offerta su eBay

Dopo aver trovato l'albero di Natale perfetto, è ora di passare alle decorazioni. Tra luci, palline per l'albero e altre decorazioni da posizionare qua e là per la casa, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Ecco alcune idee che potrebbero fare al caso vostro:

Soldatino Schiaccianoci in legno alto 1m a 68 euro, realizzato in legno e dipinto a mano; è alto 106 centimetri e può essere posizionato in diversi punti della casa, sia all'interno che all'esterno. Anche se alto e robusto, è leggero e facile da spostare in qualsiasi momento.

Pacchi di Natale luminosi a 39,90 euro, venduti in confezione da tre il primo pacco misura 25 x 25 x 25 cm, il secondo 20 x 20 x 20 cm e il terzo 15 x 15 x 15 cm. Le luci sono bianche, mentre il nastro e le altre decorazioni sono sui toni del rosso e del verde.

Trenino di Natale per albero a 34 euro, completo di binari, musica e telecomando per azionare il movimento. L'intera pista è lunga 89 centimetri e può essere posizionata intorno all'albero o lungo un lato della stanza, in base alle preferenze.

100 palline di Natale di colore rosso a 14 euro; hanno tutte diametro differente, per aiutarvi a ricreare un effetto di profondità sull'albero. Alcune sono lisce e brillantinate, altre hanno una trama traforata che le rende particolari, seppur in linea con lo stile delle altre.

100 palline oro e bianche a 14 euro, dello stesso marchio, stesse fantasie e stesse dimensioni delle precedenti, ma diverse nel colore e, quindi, ideali per appartamenti dallo stile più moderno. Acquistando due o tre confezioni di palline insieme, potrete risparmiare sul prezzo finale.

Catena di luci per esterni a 25 euro, con 160 led multicolore facili da fissare sia a filo unico che creando disegni e fantasie particolari. Il cavo trasparente vi permette anche di sistemarle a vista: il risultato finale sarà che saranno visibili solo le luci colorate.

Tenda luminosa da esterni a 29 euro, ideale per il balcone, per la veranda o per la facciata della casa. Le lampadine di cui si compone – 256 in tutto – sono blu e bianche e permettono di ricreare un'atmosfera da Polo Nord a tutti gli effetti.

Mini proiettore a tema natalizio a 22 euro, che rimanda immagini colorate che ritraggono Babbo Natale, pacchi regalo, fiocchi di neve e trenini decorati. Le diapositive sono intercambiabili ed è possibile anche acquistarne altre separatamente.

Luci di Natale a filo in diversi colori a 8 euro, disponibili in versione monocromatica, multicolore o alternabili. Si tratta di lampadine a basso consumo e con un voltaggio minimo che non inciderà sulla portata totale dell'impianto. Funzionano tramite presa a muro.