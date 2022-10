Offerte eBay: fino al 70% di sconto su felpe, giacche e scarpe per l’inverno Felpe, giacche e scarpe invernali sono in offerta su eBay con sconti fino al 70%: è l’occasione giusta per acquistare abbigliamento e calzature in vista dell’arrivo dei mesi freddi.

L'inverno si avvicina, e con esso le basse temperature: è il momento giusto per acquistare capi caldi e confortevoli che ci possano proteggere dal freddo. Su eBay, ad esempio, felpe, giacche e scarpe invernali, sia da uomo che da donna, sono in offerta con sconti fino al 70%; ecco una selezione delle promozioni più vantaggiose.

Le migliori offerte eBay su abbigliamento e scarpe invernali

Vediamo dunque quali sono le migliori offerte eBay su felpe, giacche e scarpe per l'inverno: abbiamo incluso prodotti di marche come Kappa, Dr Martens, Converse e Lumberjack.

-70% di sconto sul Parka da donna Explorer Parka N075 di Artika: leggero ma al tempo stesso caldo, questo parka da donna Artika con cappuccio rimovibile è ideale per la mezza stagione. Disponibile in varie taglie e colori, ha la chiusura con zip, un cordoncino regolabile in vita e due tasche anteriori con bottone. Il tessuto è 100% poliestere.

-65% di sconto sul Piumino da donna City Jacket N011 di Artika: in poliestere 100% impermeabile, il piumino da donna Artika ha una vestibilità slim, per cui aderisce al corpo pur senza stringere. Dotato di full zip, che arriva a chiudere anche il cappuccio, ha due tasche laterali anch'esse con zip e le impunture orizzontali che caratterizzano le giacche di questo tipo.

-54% di sconto sul Giubbotto imbottito da uomo: disponibile sia con che senza cappuccio, questo giubbotto imbottito da uomo è adatto a diversi tipi di look, casual o eleganti. Entrambe le versioni hanno zip di chiusura frontale e doppia tasca anteriore. La vestibilità è slim fit.

-50% di sconto sulla Felpa da uomo Geographical Norway Garadock: calda e confortevole, la felpa Geographical Norway è perfetta da indossare in casa durante i momenti di relax ma anche da utilizzare per fare una passeggiata all'aria aperta. È dotata di cappuccio e decorata con diverse stampe, tra le quali il logo del brand e la bandiera norvegese.

-45% di sconto sul Piumino double face da uomo: con cappuccio ed imbottitura interna che lo rende perfetto per l'inverno, questo piumino da uomo è double face, con i due lati che differiscono per colore e rifinitura. La vestibilità in questo caso è regular, per cui il giubbino non è né aderente né eccessivamente largo.

-41% di sconto sulla Felpa da uomo Kappa: regular fit anche per questa felpa da uomo firmata Kappa, con maniche lunghe e girocollo. Calda e morbida, è perfetta per tantissime occasioni, dallo sport al tempo libero. Sul petto ha ricamato il Logo Omini, simbolo del brand.

-18% di sconto sulla Felpa da donna Logo Lady di Converse: realizzata in caldo cotone, la felpa di Converse All Star è decorata con il logo del brand in color argento, che spicca sul grigio del tessuto. A maniche lunghe e con collo ampio, si adatta bene a look casual o più sportivi.

-15% di sconto sugli Stivali da donna Dr. Martens Pascal: passiamo ora agli iconici stivali targati Dr. Martens, proposti in color nero smooth con finitura opaca e impunture gialle a contrasto. Si tratta di anfibi in pelle rigida, con lacci in nylon, soletta forata in vera pelle, intersuola rinforzata e suola in gomma antiscivolo e antiabrasione.

-15% di sconto sugli Stivaletti Chelsea da donna Nero Giardini: tomaia in vera pelle, elastici laterali che ne facilitano la calzata e suola in gomma antiscivolo per questi stivaletti da donna in stile inglese proposti da Nero Giardini. Sono disponibili in quattro diversi colori, in pelle o pelle scamosciata.

-10% di sconto sugli Scarponcini da uomo Lumberjack River: chiudiamo la nostra selezione con questi scarponcini di Lumberjack da uomo in pelle scamosciata e con suola in gomma antiscivolo. L'interno è in pelle, la chiusura con lacci tono su tono, così come le impunture.