Le 9 migliori cere per barba e baffi del 2023: classifica e guida all’acquisto Le migliori cere per barba e baffi del 2023: ecco la classifica dei 9 prodotti più adatti alle vostre esigenze con la guida all’acquisto. Per aiutarvi a scegliere, abbiamo selezionato le cere in base alla fissazione, agli ingredienti, alla capacità modellante, all’effetto voluto e all’efficacia su baffi e capelli.

La nostra top 9

Un uomo con la barba lunga ha bisogno di disciplinare i peli, per avere un look ordinato e curato. Quindi può utilizzare alcuni prodotti come la cera da barba, che modella e dà una forma ordinata alla barba con funzioni di idratazione, protezione e nutrizione di pelle e peli. Alcuni uomini preferiscono metterla dopo altri prodotti per la cura della barba come il balsamo, che idrata e ammorbidisce, come l'olio, che ammorbidisce e lucida, ma si può applicare anche dopo aver inumidito la barba con l'acqua.

Oltre a trovare la giusta combinazione con balsamo, olio o acqua, per scegliere una buona cera da barba è necessario che sia realizzata con ingredienti naturali, in prevalenza cera d'api, oli naturali e oli essenziali, ottimi per la cura di pelle e peli. Insieme alla composizione, per scegliere il prodotto più adatto, bisogna considerare anche la fissazione, che dipende dalla natura della barba e dallo stile che preferite. Può essere di tre tipi: morbida o leggera, ha una durata minima per un look più flessibile; media, dura diverse ore; spessa o forte, per uno styling di barba e baffi ordinato tutto il giorno.

Dunque, per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze, abbiamo selezionato le 9 migliori cere da barba in relazione al tipo di fissazione, alla capacità modellante, agli ingredienti naturali, all'effetto che danno e anche in base all'efficacia su baffi e capelli.

BartZart

Migliore cera da barba in assoluto

È consigliato per: chi cerca un prodotto adatto a tutti i tipi di barba; una fissazione media; pelli anche sensibili; avere un effetto lucente; gli ingredienti che rigenerano e idratano barba e cute; lisciare e ammorbidire i peli

Ingredienti: 100% naturali

Fragranza: Agadir o Marrakech

Pro: la cera modella, rigenera e idrata tutti i tipi di barba, lisciando e ammorbidendo i peli. Inoltre ha un effetto lucente

Contro: non si evidenziano particolari problemi negativi

BartZart è una cera da barba a fissazione media, che ammorbidisce e liscia i peli rendendoli lucenti. La composizione dei suoi ingredienti, tra cui c'è l'olio di sesamo, consente di agire con proprietà rigeneranti e idratanti sulle pelli più secche e screpolate. È possibile scegliere tra due fragranze entrambe legnose: Agadir, più dolce e combinato all'ambra rilascia un profumo di muschio; Marrakech, più aspro e combinato con patchouli e una nota balsamica, rilascia un profumo di legno di cedro. È consigliato usare un pettine o una spazzola per dare la forma desiderata alla barba.

Camden

Migliore cera da barba morbida

È consigliato per: chi vuole una fissazione morbida; pelli anche sensibili; barbe medie o lunghe; gli ingredienti adatti per peli secchi e ispidi; avere un effetto ammorbidente e lucente; essere usata anche su baffi e pizzetto

Ingredienti: 100% naturali

Fragranza: legno di cedro e limone

Pro: la cera morbida rinfresca i peli secchi e più ispidi della barba, compresi baffi e pizzetto. Inoltre ha un effetto ammorbidente e lucente

Contro: non ha una forte fissazione, se volete una barba modellata a lungo vi consigliamo altri prodotti

La cera da barba Camden ha una fissazione morbida. È realizzata con ingredienti naturali, tra cui l'olio di mandorle, che rinfresca i peli secchi e più ispidi della barba, combattendo prurito e forfora. Ha un effetto ammorbidente e lucente grazie a una formulazione più densa e strutturata, soprattutto su una barba media o più lunga, compresi baffi e pizzetto. Gli oli essenziali restituiscono una fragranza legno di cedro e limone, che dona freschezza alla barba per tutta la giornata. In aggiunta, nella confezione è incluso un codice con cui scaricare l'ebook "The Ultimate Beard" che contiene consigli utili su come prendersi cura della barba.

Percy Nobleman

Migliore cera da barba media

È consigliato per: chi vuole una fissazione media; pelli normali; avere un look flessibile o ordinato; un avere un effetto lucente; evitare l'increspamento della barba

Ingredienti: oltre il 95% naturali

Fragranza: bergamotto

Pro: la cera ha una fissazione media che consente di mantenere la forma della barba per diverse ore. Si può scegliere di avere un look flessibile oppure ordinato, con un effetto lucente

Contro: la scatola è molto piccola e contiene poca cera, tuttavia la sua dimensione la rende tascabile quindi può essere portata ovunque

Percy Nobleman è una cera da barba con fissazione media adatta per tenere modellata la barba per diverse ore. Se applicata sui peli bagnati dà un look flessibile, se applicata senza acqua dà un look più ordinato. In entrambi i casi c'è un effetto lucente. La presenza dell'olio di girasole tende a non increspare la barba. Inoltre, la cera può essere applicata anche sui capelli ed è in formato tascabile, per essere portata e messa ovunque. Ha un fragranza debole al bergamotto che restituisce gradevolezza.

Dandy Beard

Migliore cera da barba spessa

È consigliato per: chi vuole una fissazione forte che non irrigidisce i peli; pelli normali; modellare anche i baffi; avere un effetto naturale e non untuoso

Ingredienti: 100% naturali

Fragranza: neutra

Pro: la cera fissa la barba per molto tempo, tenendola ferma e disciplinata senza irrigidirla, grazie all'uso di cera d’api, burro di karité e lanolina

Contro: non rende morbida la barba, se volete questo effetto vi consigliamo un altro prodotto

Dandy Beard è una cera spessa realizzata con ingredienti al 100% naturali, tra cui la lanolina, che consente di idratare e modellare facilmente la barba. La sua applicazione definisce i peli senza irrigidirli, dando un effetto naturale per tutto il giorno, senza creare unto, per un look rifinito e curato nei minimi dettagli.

Seven Potions

Migliore cera da barba modellante

È consigliato per: chi cerca una cera che modelli al meglio tutti i peli della barba; una fissazione media; pelli anche sensibili; essere applicata anche sui peli più sottili; essere applicata anche sui baffi; combattere doppie punte, forfora e prurito

Ingredienti: 100% naturali

Fragranza: Woodland Harmony o Citrus Tonic

Pro: la cera media è perfetta per modellare al meglio tutti i peli della barba, anche i più sottili. Ne basta una piccola quantità per ottenere l'effetto desiderato.

Contro: ci vuole un po' di tempo prima che si mescoli bene sulla barba, ma poi è facile dare una forma definita

Seven Potions è una cera che ferma e modella al meglio la barba con una fissazione media. Facile da applicare anche sui baffi, è perfetta per le pelli sensibili poiché non provoca irritazioni. Infatti, mettendo una piccola quantità, nutre e idrata i peli sul viso, anche i più sottili, contrastando le doppie punte, la forfora e il prurito. In particolare, il burro di avocado protegge e fornisce elasticità, migliorando la modellazione. Il prodotto è disponibile in due diverse fragranze: Woodland Harmony più dolce e muschiata; Citrus Tonic con sentori di muschio e legno. È consigliato utilizzare un pettine o una spazzola per dare forma alla barba.

Arrison Beard

Migliore cera per barba e baffi

È consigliato per: chi cerca una cera adatta per modellare i baffi come più si vuole, infatti non si secca dopo l'applicazione; una fissazione forte; pelli normali

Ingredienti: presenza di diversi ingredienti non naturali

Fragranza: neutra

Pro: la cera è ideale per modellare a lungo i baffi oltre alla barba, per un look duraturo tutta la giornata

Contro: la scatola da 30ml contiene poca cera, ma ne basta una piccola quantità per curare e modellare baffi e barba al meglio

Arrison Beard è una cera che consente di modellare alla perfezione barba e baffi, creando stili definiti e permettendo vari tipi di fissazione, anche alla Dalì. Infatti il prodotto è arricchito con una formulazione di Melaleuca, Opuntia e Macadamia, oltre all'olio di argan, per nutrire e proteggere la barba e i baffi tutta la giornata. Inoltre, non appena spalmata, la cera non si secca subito, anzi permette di continuare a dare la forma che volete per uno styling duraturo.

Mr Bear Family

Migliore cera da barba per un effetto naturale

È consigliato per: chi cerca un effetto naturale, morbido e liscio così da avere uno styling ordinato; una fissazione morbida; pelli anche sensibili; essere usato anche su barbe secche; barbe lunghe almeno 2 cm

Ingredienti: 100% naturali

Fragranza: Wilderness, Woodland, Citrus

Pro: la cera morbida ha una composizione di ingredienti che agisce ottimamente anche su pelli sensibili e barbe secche, per un effetto naturale e un look ordinato

Contro: il prodotto unge un po' troppo, ma in breve viene assorbito dalla barba così da non rimanere unti a lungo

La cera da barba Mr Bear Family con la sua fissazione morbida nutre e idrata in profondità, grazie all'uso di burro di karité e cera d'api, dando un effetto naturale, morbido e liscio. Infatti, gli ingredienti permettono di ordinare tutti i peli, definendo e assicurando uno styling ordinato. La presenza dell'olio di jojoba, di argan e di rosa canina rende il prodotto adatto per le pelli più sensibili, contrastando prurito, irritazioni e secchezza. La cera è disponibile in tre fragranze: Wilderness, con profumo di legno e lavanda; Woodland, per una profumazione fresca ispirata alle verdi pinete estive; Citrus, relativa agli agrumi. È consigliato dare forma alla barba con un pettine o una spazzola.

DBlabo

Migliore cera da barba di DBlabo con ingredienti naturali

È consigliato per: la composizione degli ingredienti naturali che protegge dai fattori avversi; una fissazione media; pelli anche sensibili; curare la barba con una sola passata; chi cerca un prodotto viscoso in grado di idratare tutta la giornata

Ingredienti: 100% naturali

Fragranza: neutra

Pro: la cera media, grazie ai suoi ingredienti naturali, protegge i peli dai fattori avversi tutta la giornata con una sola passata

Contro: non si riesce a modellare la barba con un pettine o una spazzola, perché l'azione fissante è immediata. Quindi, vi consigliamo di dare subito una forma alla cera non appena la spargete

La cera da barba DBlabo contiene solo ingredienti naturali come cera d'api, olio di jojoba e burro di karité ricco di vitamina E. La formulazione consente alla cera di fare da scudo contro tutti i fattori avversi, compresi gli agenti atmosferici come il vento e la polvere, con una sola passata. Inoltre, rende il prodotto molto viscoso, infatti dopo l'applicazione ci mette un po' di tempo per essere assorbito, così da idratare costantemente e per tutta la giornata. Si può mettere anche sui baffi.

Mad Dog

Migliore cera per barba e capelli

È consigliato per: chi cerca una cera ottima sia per i capelli che per la barba; una fissazione spessa; pelli normali; avere un effetto invisibile e opaco; avere un look naturale; la composizione a base d'acqua che consente di avere lo stile desiderato

Ingredienti: base d'acqua

Fragranza: neutra

Pro: la cera spessa è realizzata a base d'acqua, quindi non c'è bisogno di inumidire barba e capelli prima dell'applicazione, ne di lavorarla con le mani

Contro: se applicata in grandi quantità rilascia dei residui, ma con la giusta quantità non ci sono problemi

La cera Mad Dog è adatta per barba e capelli grazie alla sua fissazione forte. È realizzata con una pasta a base d'acqua che non va lavorata con le mani, anzi ne basta una piccola quantità per ottenere la forma cercata. Ha un effetto invisibile e opaco che garantisce un look naturale per tutto il giorno. Tra gli ingredienti è presente la cera di carnauba, per evitare che il prodotto diventi appiccicoso.

Perché usare la cera da barba

Gli uomini con la barba lunga che usano la cera da barba per la cura e il trattamento di pelle e peli hanno diversi vantaggi. Infatti, migliorano lo styling, modellando e fissando in posizione la barba lunga come si vuole, disciplinando i peli sporgenti e le doppie punte.

I peli possono anche essere spaccati e secchi, quindi la cera interviene come protezione della barba, combattendo la forfora, il prurito e facendo da scudo contro i fattori esterni dannosi, come gli agenti atmosferici, tra cui polvere, vento e freddo.

Alle volte, i peli possono essere troppo rigidi o troppo sottili, per cui la cera agisce con funzioni di idratazione e nutrizione, per ammorbidire la barba e garantire una fissazione migliore. In particolare, la cera è utile anche sui baffi, quando è a fissazione forte, per modellarli secondo le vostre preferenze: alla Dalì, alla americana, alla ungherese.

Come scegliere la cera da barba

La cera da barba è ideale per dare una forma alla vostra barba lunga, proteggendola e nutrendola. Per scegliere il prodotto che fa per voi, bisogna considerare gli ingredienti di cui si compone, la fissazione e la fragranza.

Ingredienti

Una buona cera da barba è composta da ingredienti naturali che combinati insieme danno tanti benefici. I più comuni sono:

Cera d'api: dà il nome al prodotto, dà consistenza solida alla cera, idrata pelle e barba.

Oli naturali: sono ricchi di vitamina E per il rinnovamento della pelle. I più usati sono burro di karitè, burro di cacao, mandorla, cocco.

Oli essenziali: sono detti anche essenze, infatti danno profumazioni differenti.

Ci sono delle aziende che per ottenere fragranze diverse o effetti più specifici usano ingredienti artificiali. Vi consigliamo di guardare sempre l'etichetta di ogni prodotto per accertarvi di comprare solo cere da barba con ingredienti naturali. Inoltre, vi consigliamo anche di vedere se la cera da barba è adatta a tutti i tipi di pelle, per un effetto lenitivo e non irritante.

Fissazione

Con il termine fissazione si indica la proprietà della cera di fissare la barba, modellandola in una forma definita. Dalla fissazione deriva il tempo di fissazione, che indica quanto a lungo dura l'azione della cera. Dunque, la fissazione di una cera da barba può essere di tre tipi:

Morbida o leggera: serve ad ammorbidire per un look flessibile, il tempo di fissazione è minimo.

Media: serve a mettere in ordine tutti i peli della barba senza irrigidirli, il tempo di fissazione è di media durata.

Spessa o forte: serve ad avere uno stile molto più definito, il tempo di fissazione è di lunga durata.

Di solito le cere più forti sono usate per i baffi, mentre vanno usate moderatamente sulla barba, perché potrebbe diventare troppo grassa. Le cere forti, così come le medie, sono usate anche per i capelli, per garantire una buona fissazione. In particolare devono dare un effetto opaco e invisibile, per un look naturale.

Fragranza

Le cere da barba possono avere una fragranza neutra, debole o più forte. Prima dell'acquisto, vi consigliamo di guardare all'intensità della fragranza, perché se non vi piace un aroma molto forte, allora bisogna optare per una cera con odore neutro. Inoltre, se usate un olio prima della cera, è meglio scegliere un prodotto con un profumo simile.

Cera, balsamo e olio da barba: le differenze

La differenza tra cera e balsamo risiede nella composizione degli ingredienti. I prodotti hanno la cera d'api come base, ma la cera ne ha una quantità maggiore, inoltre a cambiare è anche la proporzione degli oli naturali ed essenziali, che consente un'azione più idratante al balsamo e più modellante alla cera. Inoltre, la cera ha più consistenza rispetto al balsamo.

L'olio da barba invece ha una consistenza minima ed è il risultato di una miscela di oli essenziali e vegetali, per rendere la pelle più lucida e morbida.

In generale, se avete la barba corta è meglio usare il balsamo, poi se preferite aggiungeteci l'olio. Se avete la barba lunga, dopo il balsamo è consigliato mettere la cera. In alternativa, si fa a meno del balsamo, applicando solo la cera o solo l'olio, oppure se preferite prima l'olio e poi la cera.

Come applicare correttamente la cera da barba

Per applicare la cera consigliamo di inumidire la barba con il balsamo, l'olio o con l'acqua. Una volta asciugata si procede con alcuni passaggi:

Iniziare a modellare la barba con le mani, con un pettine o con una spazzola.

Scaldare la scatola in acqua calda o con un phon. Serve ad ammorbidire la cera per applicarla con facilità

Prendere una piccola quantità di cera, quindi strofinare tra indice e pollice per ammorbidirla ulteriormente.

Applicare la cera sulla barba. Se poca, prenderne un altro po' dalla scatola.

Modellare la barba come si preferisce. Si possono usare le mani, ma anche un pettine o una spazzola.

A fine giornata, si può facilmente lavare via la cera con l'acqua.

