In offerta al 30% l’epilatore indolore per fare a meno dell’estetista in vacanza Se la ceretta è troppo dolorosa e irrita le pelli più sensibili, l’alternativa migliore è l’epilatore a luce pulsata. Date un’occhiata alle offerte selezionate per voi con sconti fino al 40% su Amazon.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come fare a meno dell'estetista durante le vacanze è l'incubo ricorrente di ogni estate, perché si sa, i peli superflui non ci lasciano davvero mai. Se la ceretta è troppo dolorosa e irrita le pelli più sensibili, l'alternativa migliore è l'epilatore a luce pulsata. Se state pensando a quale modello acquistare allora dovreste dare un'occhiata al Braun Silk Expert Pro 5 PL 5157, in offerta al 30%.

Pratico, veloce e indolore è perfetto per rimuovere i peli in tutte le zone le corpo anche quelle più delicate e complicate da raggiungere. Adatta automaticamente e continuamente ogni impulso di luce alla tonalità della pelle grazie alla tecnologia Skin Pro 2.0 (SensoAdapt). Ideale per tratatre gambe, braccia, petto, schiena, viso, ascelle e persino la zona bikini con testine dedicate. La prova costume sarà a prova di pelo!

Se invece state cercando qualcosa di diverso o più economico, vi proponiamo una selezione di prodotti qui di seguito, di ultima generazione e disponibili in offerta.

-40% di sconto sul Braun Silk-épil 5, un rasoio elettrico comprensivo di Bikini Styler, un accessorio utile a rifinire la zona inquinale senza creare bolle e tagli. Inoltre, è incluso un cappuccio massaggiante, utile a far rilassare la pelle dopo averla trattata.

-40% sul Braun Silk-épil 9 Flex, il dispositivo ideale da portare in viaggio, perché piccolo, leggero e venduto con una custodia protettiva impermeabile e resistente. Senza filo, dopo una ricarica completa garantisce un'autonomia di un'ora, tempo sufficiente a concludere la rasatura.

-36% Braun Silk-épil SES9100, un epilatore elettrico di ultima generazione dotato di testina flessibile e venduto in confezione con una spazzola esfoliante per effettuare la pulizia della pelle, una testina massaggiante e una spugnetta per rimuovere eventuali residui di make up.

-36% di sconto sull'epilatore Braun Silk-épil Skin Spa 9, un dispositivo venduto con 13 accessori utili per depilare, esfoliare e massaggiare la pelle, garantendo una rasatura completa senza irritare la pelle. Grazie ai numerosi accessori inclusi, è possibile raggiungere anche i punti più difficili con facilità.

-35% di sconto sul rasoio elettrico Braun Silk-épil 9-720, progettato per agire anche sulle pelli più delicate senza creare rossori e irritazioni cutanee; le pinzette con tecnologia MicroGrip permettono alla rasatura di rimanere intatta per due o tre settimane, senza che siano necessari ritocchi.

-20% Braun Face Spa 830, epilatore viso che oltre a una testina ad altissima precisione per rimuovere i peli superflui, include anche una spazzola per la pulizia del viso che grazie alle micro oscillazioni, deterge delicatamente i pori della pelle in profondità.