I migliori materassi per lettini di neonati e bambini del 2023 Come si sceglie il materasso da mettere nel lettino dei bambini o nella culla dei neonati? Quali sono i migliori in vendita? In questo articolo trovi la classifica dei migliori tra cui scegliere in base alle proprie esigenze e un focus sulle caratteristiche principali da valutare.

La nostra top 3

Riposare nel modo corretto è importante, sì per gli adulti, ma soprattutto per i neonati e i bambini molto piccoli. Per loro, un lettino deve essere comodo, ma anche sicuro.

In vendita si trovano numerosi modelli di materassi per lettini tra cui scegliere, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Per prima cosa, bisogna tenere conto delle misure: quelle standard sono 120 x 60 cm e 140 x 70 cm, adattabili sia a una culla che a un lettino con le sbarre; ma anche il dato riguardante lo spessore e la densità. Fondamentale, inoltre, è tenere conto dei materiali e dell'eventuale presenza del rivestimento antisoffoco.

Di seguito, trovi una raccolta dei modelli top di gamma, appartenenti a marchi importanti e sicuri, come Marcapiuma.

Foppapedretti

Il miglior materasso per lettini con rivestimento antisoffoco

Consigliato per chi cerca un materasso per lettino: sicuro; leggero; sfoderabile

Misure: 120×60 cm

Spessore: 11 cm

Pro: la combinazione dello strato liscio e dello strato ondulato permette di riposare al meglio e in totale sicurezza, senza che si rischi il soffocamento o la sofferenza della schiena

Contro: ad oggi, tutti coloro che lo hanno acquistato si dicono soddisfatti e non hanno ravvisato alcun difetto

Un lettino per bambini piccoli deve essere prima di tutto sicuro; accertati che sia fornito di rivestimento antisoffoco, per evitare incidenti durante il sonno. Tra i migliori in vendita su Amazon c'è il modello proposto da Foppapedretti; si tratta di un materasso certificato realizzato in WaterFoamv e con fori diffusi su tutta la superficie. Il rivestimento esterno è sfoderabile e realizzato in cotone anallergico, ideale per il contatto con la pelle dei bambini.

Aloe Dream

Il migliore per lettino con sbarre

Consigliato per chi cerca un materasso per lettino: con guanciale; antisoffoco; certificato

Misure: 125×60 cm

Spessore: 12 cm

Pro: l'aloe naturale di cui si compone fa sì che sia anallergico e compatibile con la pelle delicata dei bambini

Contro: questo materasso è indicato per i bambini fino a 3 anni circa, i bambini più grandi potrebbero trovarlo un po' scomodo

Se il materasso deve essere sistemato in un lettino e non in una culla, è bene considerare ancora più attentamente le misure, perché bisogna tenere conto del fatto che le sbarre intorno al letto occupano del volume. Solitamente, quindi, si consiglia di scegliere un materasso per lettino che misuri 120/125 x 60 cm: è il caso, ad esempio, del modello proposto da Aloe Dream, un modello certificato, garanzia di qualità e sicurezza per un sonno profondo e sereno.

Marcapiuma Bamby

Il migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato per chi cerca un materasso per lettino: traspirante; antiacaro; alla portata di tutte le tasche

Misure: 125 x 60 cm

Spessore: 10 cm

Pro: trattandosi di un modello traspirante e sfoderabile, permette al bambino di non sudare e il suo rivestimento esterno è facile da lavare

Contro: questo modello è apprezzato da tutti, secondo chi lo ha già acquistato non presenta difetti

Un buon materasso per lettini può arrivare ad avere anche un costo elevato e non alla portata di tutte le tasche. Vi sono, però, dei modelli che pur essendo economici, sono davvero di qualità; è il caso, ad esempio, del modello Marcapiuma Bamby , tra i più ricercato tra quelli in vendita, perché non troppo costoso, ma affidabile per i bambini fino a 25 chili.

Come scegliere il miglior materasso per lettini

Quali sono le caratteristiche da non sottovalutare quando si sceglie un materasso per lettini? Per prima cosa, bisogna considerare le misure e la densità, ma non solo. Bisogna, infatti, saper distinguere tra le diverse tipologie, i materiali e il livello di sicurezza. Da tutte queste caratteristiche insieme dipende certamente il prezzo.

Misure

Quanto deve misurare un materasso compatibile con un lettino da bambino? La risposta dipende dall'età. Solitamente, si consiglia di valutare i modelli da 60 x 120 cm o da 60 x 125 cm per i bambini tra 0 e 5 anni, e da 70 x 140 cm per i bambini fino ai 7 anni.

Quanto deve essere spesso il materassino per il lettino?

Come tutti i materassi, anche per quelli da bambini bisogna considerare l'altezza. Un buon materasso, infatti, deve essere spesso dai 10 ai 13 cm, per garantire il giusto sollievo per schiena e fare in modo che il bambino non senta le doghe della rete, ma non sia neanche in grado di scavalcare il lettino da solo.

Composizione interna e densità

La densità è un dato che si misura in Kg/m³ e rappresenta la quantità di materia presente in un metro cubo di schiuma; più alto è il valore, maggiore sarà la qualità del prodotto, perché una buona densità è sinonimo di un buon riposo, di supporto alla schiena e poca rigidità del materasso. In questo caso, i migliori modelli sono quelli con una densità compresa tra i 20 e i 30 Kg/m³.

Rivestimento

Un materasso sfoderabile è certamente più pratico da gestire: in questo modo, infatti, la copertura può essere rimossa e lavata in lavatrice ogni volta che si vuole, in modo da essere certi che il bambino poggi sempre su tessuto pulito e igienizzato.

Certificazioni e sicurezza

Per essere certi che il materasso acquistato sia di qualità, assicuratevi che sia accompagnato dalle certificazioni che assicurino il suo essere conforme alla legge, ovvero che le misure, i materiali e la forma rispecchino le caratteristiche ritenute opportuno per garantire un corretto riposo.

Prezzo

Quanto può costare un materasso per il lettino? Solitamente, un articolo di questo tipo ha un prezzo che oscilla tra i 40 e i 100 euro, in base alle misure, ai materiali e al marchio di appartenenza; in ogni caso, dando un'occhiata in giro, è facile trovare offerte e sconti vantaggiosi.

Marche

Quali sono le migliori marche a cui fare affidamento per quanto riguarda materassi e altri accessori da letto? Tra le migliori ci sono sicuramente Marcapiuma ed Emma, sinonimi di qualità e affidabilità. Ma online è possibile trovare numerosi altri marchi validi e competitivi a livello di prezzo.

