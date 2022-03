Festa del Papà: oltre il 50% di sconto su rasoi elettrici e spazzolini smart su Amazon Dal regolabarba MGK5280 allo spazzolino iO 9s Go Electric: ecco le migliori offerte di Amazon per la Festa del papà su spazzolini smart Oral-B e rasoi elettrici Braun, in sconto fino al 54%, per renderlo felice con un regalo utile e conveniente.

Il 19 marzo si avvicina e la Festa del papà va celebrata con il regalo giusto. Se siete in cerca di un dono originale, ma anche funzionale e conveniente, perché non orientarsi sui prodotti per la cura della persona?

In particolare, i rasoi elettrici Braun possono rappresentare l'opzione ideale per i papà che amano sfoggiare barbe curate e rifinite o, perché no?, per quelli che desiderano un cambio look. Qualora, però, vostro padre preferisca il metodo di rasatura manuale, potreste optare per l'acquisto di uno spazzolino smart Oral-B, perfetto per donare un sorriso smagliante e una protezione completa di gengive e cavo orale.

Per guidarvi nella scelta di un regalo utile e vantaggioso nel prezzo, abbiamo selezionato le migliori offerte Amazon per la Festa del papà, su dispositivi per la rasatura e la pulizia del cavo orale, in sconto fino al 54%: gli spazzolini smart Genius X di Oral-B, i rasoi serie 7 e 9 Pro di Braun e molti altri.

I migliori sconti Amazon su rasoi e spazzolini elettrici

Ma quali sono le offerte Amazon più vantaggiose su spazzolini smart e rasoi elettrici da regalare il 19 marzo? Di seguito troverete una selezione di 10 prodotti, scontati fino al 54%, su dispositivi Braun per la rasatura e Oral-B per la pulizia e la protezione di denti e gengive.

-54% sul set di 2 spazzolini elettrici Oral-B Pro 3-3900: questo set di spazzolini elettrici assicura una pulizia profonda del cavo orale e una protezione completa delle gengive. È dotato di una batteria duratura in litio e di tre modalità di spazzolamento (per la pulizia quotidiana, per lo sbiancamento o per i denti sensibili). Infine, è provvisto di timer da 2 minuti.

-50% sullo spazzolino elettrico Genius X di Oral-B: per gengive più sani e denti più bianchi, questo spazzolino smart possiede ben 6 modalità di spazzolamento, progettate per soddisfare ogni esigenza. Inoltre, possiede un controllo della pressione gengivale e una serie di sensori di movimento, in grado di registrare lo stile di spazzolamento e guidare nella pulizia del cavo orale.

-48% sul regolabarba e tagliacapelli MGK5280 di Braun: questo kit per lo styling di barba e capelli possiede 9 funzioni in un unico accessorio. È dotato di lame affilate, 13 impostazioni di lunghezza e un motore adattivo, in grado di rilevare e accorciare anche le barbe più folte. La confezione include anche un rasoio manuale Gillette Fusion5 ProGlide in omaggio.

-47% sullo spazzolino smart Oral-B Genius X 20000N: caratterizzato dalla tipica testina rotonda di Oral-B, questo spazzolino smart assicura denti più puliti e gengive protette. È dotato di controllo della pressione gengivale, 6 modalità di spazzolamento e una batteria in litio, in grado di durare fino a 2 settimane con una ricarica completa.

-46% sul rasoio elettrico Braun serie 7 70-S4200cs: dotato di testina flessibile e tecnologia Autosense, questo rasoio è in grado di riconoscere la densità della barba e adattare la propria potenza in relazione a essa. Inoltre, può essere utilizzato sia sulla pelle asciutta che bagnata, grazie all'innovativo sistema Wet&Dry, e assicura una rasatura completa e precisa in poco tempo.

-40% sul rasoio elettrico serie 5 50-W1500s di Braun: utilizzabile sia a secco che su pelle bagnata, questo rasoio elettrico è dotato di 3 lame flessibili, che si adattano ai contorni del viso e garantiscono una rasatura precisa in poco tempo. La confezione, inoltre, include anche un regolabarba, in grado di creare lo styling desiderato e regolare la lunghezza della barba, da 0,5 a 7 mm.

-40% sullo spazzolino smart e l'idropulsore Oral-B Oxyjet: per una pulizia completa del cavo orale e risultati professionali, questo set di spazzolino elettrico e idropulsore è ideale da regalare per la festa del papà. Lo spazzolino è caratterizzato dalla testina rotonda, in grado di avvolgere il dente, e da un sensore di pressione integrato. L'idropulsore, invece, dona una maggiore freschezza ed elimina i batteri, grazie all'innovativa tecnologia con microbollicine di aria purificata.

-39% sul rasoio elettrico Braun Serie 7 70-S7200cc: per una rasatura profonda e uniforme anche delle zone più nascoste del viso, il rasoio di Braun è l'accessorio ideale, utile a radere e regolare anche le barba più folte. È dotato di tecnologia AutoSense, per la rilevazione della densità dei peli, e di un sistema di utilizzo Wet&Dry, ottimo sia su pelle asciutta che umida.

-33% sullo spazzolino elettrico Oral-B iO 9s Go Electric: delicato e professionale, questo spazzolino elettrico combina la caratteristica testina tonda con un sistema di micro-vibrazioni, che assicurano un'esperienza di spazzolamento piacevole ed efficace. Inoltre, è dotato di un utile display, che fornisce le indicazioni per la manutenzione e l'utilizzo corretto del dispositivo.

-32% sul rasoio elettrico Serie 9 Pro di Braun: caratterizzato da una testina ProHead, provvista di 5 elementi di rasatura, questo rasoio elettrico assicura una rasatura profonda e precisa. È dotato di rifinitore ProLift, ideato per tagliare anche i peli più difficili, e di tecnologia AutoSense, in grado di adattare la potenza dell'accessorio alla densità della barba.