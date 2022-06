Cosa mettere nella borsa mare: gli oggetti indispensabili da portare in spiaggia Cosa mettere nella borsa mare? Ecco i nostri consigli, 10 oggetti indispensabili da portare in spiaggia per trascorrere una giornata rilassante.

Che sia in paglia, di tela o impermeabile, la borsa mare è un accessorio indispensabile da portare con sé quando si va in spiaggia, utile per riporre tutto ciò che serve, dalla crema solare al telo. Capire cos'è che serve davvero, però, non è sempre facile, e il rischio di portare cose superflue o, al contrario, dimenticare qualcosa di utile è dietro l'angolo.

Per aiutarvi a preparare una borsa da spiaggia che sia pratica e funzionale, abbiamo stilato un elenco dei must have da avere sempre con sé, i prodotti che non devono mancare quando si va al mare: oltre ai già citati solari e teli da mare, largo a occhiali da sole, infradito, prodotti beauty e qualcosa per passare il tempo, dai libri ai cruciverba.

I 10 prodotti che non devono mancare nella borsa da spiaggia

Di seguito troverete elencati, in ordine di importanza, i 10 oggetti da portare assolutamente in spiaggia: dalla protezione solare alla maschera subacquea, passando per prodotti per capelli e beauty, borraccia termica, cruciverba e tanti altri prodotti di cui non potete proprio fare a meno. Usate il nostro elenco come check list mentre preparate la borsa mare, in modo da assicurarvi di non aver dimenticato nulla!

1. Crema solare

Uno dei must have a cui non si può proprio rinunciare quando si va al mare sono le creme solari, necessarie per proteggere la pelle dai danni provocati dai raggi UVA e UVB. Con fattore di protezione (SPF) più o meno alto, possono essere in tubo, spray, a base d'acqua o specifiche per il viso: l'importante è scegliere la più adatta al proprio tipo di pelle e riapplicarla frequentemente nel corso della giornata.

2. Telo mare

Che sia per stendersi sul lettino o direttamente sulla sabbia, anche il telo mare è da inserire obbligatoriamente nella borsa da spiaggia. A seconda delle proprie preferenze può essere in spugna, super assorbente, in microfibra, sottile e leggero, in cotone ad asciugatura rapida o ancora antisabbia, perfetto per non ritrovarsi ricoperti di sabbia alla prima folata di vento.

3. Occhiali da sole

Proseguiamo con gli occhiali da sole, un accessorio dalla duplice funzione: proteggono gli occhi dai raggi solari e possono rendere interessante anche il look più semplice. Tondi, squadrati, dallo stile retrò o oversize, neri o super colorati, online c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Assicuratevi però che il modello scelto garantisca un'adeguata protezione da raggi UVA e UVB.

4. Infradito

C'è chi le indossa già da casa e chi preferisce utilizzarle solo in spiaggia, magari perché deve guidare la macchina per arrivare al mare. Qualunque siano le vostre abitudini, avere nella borsa mare un paio di infradito è sempre utile. Potete sceglierle super colorate, optare per un modello con cinturino che ricorda un sandalo o ancora preferire flip flops con plateau, che garantiscono supporto all'arco plantare.

5. Prodotti per capelli

Sole, caldo e salsedine non hanno effetti solo sulla pelle di viso e corpo, ma possono anche indebolire e sfibrare i capelli. Per proteggerli, è importante mettere nella borsa da spiaggia oli per capelli, con o senza filtro UV, che nutrono e riparano in profondità, ma anche un balsamo per capelli istantaneo che non ha bisogno di risciacquo ed aiuta a districarli e a prevenire l'effetto crespo.

6. Prodotti beauty

Tra i prodotti beauty che vi consigliamo di portare con voi quando andate in spiaggia ci sono lo stick solare per labbra, utile per proteggere le labbra dal sole, l'acqua termale spray in formato travel size, ottima per rinfrescarsi e al contempo idratare la pelle provata dal caldo, e la mini spazzola per capelli, perfetta per pettinarli e tenerli in ordine.

7. Pochette impermeabile

Per custodire creme solari e prodotti beauty ma anche smartphone, portafoglio, chiavi e qualsiasi cosa possa rovinarsi a contatto con l'acqua, la soluzione migliore è avere a disposizione una o più pochette impermeabili da mettere nella borsa mare e portare all'occorrenza con sé. In commercio si trovano di diverse dimensioni, anche in set di più pezzi abbinati tra loro, per non rinunciare ad un tocco di stile.

8. Borraccia termica

D'estate è importante mantenere un buon livello di idratazione, dunque bere in media più del solito: se è vero che nelle spiagge attrezzate si può andare al bar e ordinare una bibita fresca o una semplice bottiglietta d'acqua, portare con sé la propria borraccia termica consente non solo di risparmiare soldi e tempo, ma costituisce anche un'attenzione all'ambiente perché non comporta l'uso di plastica monouso.

9. Passatempo

Se non siete grandi fan della tintarella e stare stesi a prendere il sole dopo un po' vi annoia, ricordate di mettere nella borsa mare qualcosa che vi consenta di passare il tempo, da soli o in compagnia: oltre ad un buon libro, potete portare con voi cruciverba, sudoku o carte da gioco, classici passatempo da spiaggia che assicurano almeno qualche ora di intrattenimento.

10. Maschera e pinne

Concludiamo la lista degli oggetti indispensabili da mettere nella borsa mare con un binomio che gli esperti nuotatori conoscono bene: maschera e pinne. La maschera, che sia con boccaglio staccabile oppure integrato come quelle di nuova generazione, permette di esplorare i fondali marini in lungo e in largo, le pinne favoriscono invece i movimenti durante le nuotate o le sessioni di snorkeling.