Anti-età: in offerta il siero viso per dire addio alle rughe e segni del tempo Prendersi cura del proprio viso è importante, soprattutto dopo l’insorgere delle prime rughe. Per farlo, è bene affidarsi ad un marchio che possa fare la differenza, in quanto affidabile e garanzia di qualità; è il caso, ad esempio, di Clarins, sul cui catalogo è presente il Double Serum, uno dei migliori prodotti di questo tipo in vendita al momento.

Avere una beauty routine è importante, soprattutto quando si superano i trent'anni. Usare i prodotti giusti, infatti, rallenta la comparsa delle rughe, rigenera le cellule della pelle del viso e ne rallenta l'invecchiamento. A proposito delle rughe, una buona idea è quella di cominciare a utilizzare un siero viso, come il Double Serum di Clarins, un prodotto adatto a tutti i tipi di pelle che leviga la pelle e le dona un aspetto più fresco e giovane. Questo e altri prodotti del marchio sono disponibili sul sito con la possibilità di risparmiare il 10% sul prezzo di vendita, iscrivendosi al Club Clarins.

Double Serum di Clarins, la soluzione per combattere i segni dell'età sul viso ad un prezzo vantaggioso

Il Double Serum di Clarins è un siero viso a doppia fase, idrica e lipidica, che stimola la pelle riservandole un trattamento completo: prima la idrata e la nutre, ossigenandola e rigenerandola, ed infine la protegge, schermando l'inquinamento e gli agenti atmosferici che possono essere dannosi. La sua formula è naturale, perché comprende gli estratti concentrati di 20 varietà di piante. Inoltre, questo prodotto emana un profumo molto gradevole. Se siete interessati all'acquisto, è bene che sappiate che è disponibile in tre formati differenti: 30, 50 e 75 ml. Può essere utilizzato sia al mattino che la sera, prima di completare il trattamento con altri prodotti.

Accedendo al sito di Clarins e iscrivendovi al Club Clarins, potrete acquistarlo al 10% di sconto.

Altri prodotti beauty per prendersi cura del proprio viso con sconti superiori al 30%

Ovviamente, per una beauty routine completa bisogna accompagnare il siero ad altri prodotti, come creme viso, maschere e prodotti per il contorno occhi. Ecco alcuni tra i più vantaggiosi da comprare in questo momento:

10% di sconto sulla crema Multi-Intensive Notte di Clarins, adatta a tutti i tipi di pelle. Si applica prima di andare a dormire e si lascia agire per tutta la notte. Ha un effetto lifting, rilassa la pelle e le dona un aspetto più disteso e luminoso. Se ne consiglia l'uso a chi ha superato i 50 anni.

10% di sconto sulla crema Multi-Intensive Giorno di Clarins , adatta a chi ha già compiuto 50 anni e disponibile nel formato da 50 ml. Ne bastano poche quantità ogni mattina per tonificare la pelle in pochi giorni, riducendo anche le macchie dell'età.

10% di sconto sulla crema anti-rughe Extra-Firming di Clarins, un prodotto da giorno da utilizzare dai 40 anni in poi. Tonifica e rivitalizza la pelle, rafforzando l'elasticità della pelle e riattivando il collagene. Anche il colorito risulterà più uniforme, donando al viso un aspetto più giovane e sano.

10% di sconto sul Double Serum Eye di Clarins, la versione del siero specifica per il contorno occhi, per effettuare un trattamento anti-età intensivo. Può essere applicato fino a due volte al giorno, picchiettando delicatamente sia la palpebra inferiore sia la palpebra superiore. Oltre a ridurre le rughe, agisce su borse e occhiaie.

34% di sconto sul micropeeling Rilastil D-Clar, un prodotto per trattare il viso con azione esfoliante e levigante. Elimina le impurità e riduce i segni dell'età che avanza, rimpolpando i solchi lasciati dalle rughe e schiarendo le macchie dell'età. Il risultato è garantito dalla presenza, nella formula, dell'acido mandelico. Può essere utilizzato anche sul collo.

31% di sconto sul collagene Vichy Litact, perfetto per ridurre i segni dell'invecchiamento e nutrire la pelle; è realizzato con un'alta percentuale di estratto di foglie di vite rossa e se ne consiglia un utilizzo serale, per evitare l'esposizione al sole subito dopo l'applicazione ed evitare l'insorgere di irritazioni.

15% di sconto sulla crema viso di Luminer a base di bava di lumaca, venduta in doppia confezione da 150 ml ciascuna. Ha un'azione antimacchia e cicatrizzante, ideale per rendere meno visibili le macchie dell'età e le rughe. La combinazione di vitamina E e vitamina C fa sì che la pelle appaia più luminosa.

15% di sconto sulla crema antirughe Estrema di Dulàc, a base di acido ialuronico e con una combinazione di vitamina C e vitamina E e di proteine della seta. Riesce a stimolare la produzione di collagene, rimpolpando la pelle e rassodandola. Ha una profumazione neutra, che permette di non irritare la pelle.

15% di sconto contorno occhi e labbra Nivea Cellular Expert Filler, a base di acido ialuronico e acido folico puro. Riempie i solchi creati dalle rughe e rende la pelle più luminosa. Si stende e viene assorbita velocemente, ne bastano poche quantità alla volta per ottenere un buon risultato in pochi giorni.

18 euro di sconto sulla crema viso Lierac Hydragenist, ideale soprattutto per chi ha la pelle secca, perché la idrata e la rende più luminosa e rilassata, aiutando a ridurre l'effetto invecchiamento. La presenza dell'acido ialuronico aiuto a rimpolpare la pelle e a rende le rughe meno visibili.