Zendaya è la dea Atena in The Odyssey: il significato dei look e perché indossa sempre il bianco

Alle premiere di Odyssey, Zendaya ha catalizzato l’attenzione su di sé con una serie di look impeccabili, tutti ispirati al suo personaggio, la dea Atena.

Zendaya

Gli occhi del mondo sono tutti su Zendaya. L'attrice è alle prese col press tour di Odyssey: il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 16 luglio e si stanno svolgendo le anteprime nelle principali città, in presenza del cast. Lei è stata scelta per il ruolo della dea greca Atena. Tappa dopo tappa, ci si è resi conto di quanto impegno e di quanto lavoro ci fosse dietro le scelte stilistiche della 29enne, impeccabile a ogni appuntamento.

Difatti le sue foto stanno facendo il giro del mondo, sono virali sui social i suoi outfit curati in ogni minimo dettaglio. Dietro c'è come sempre lo stylist Law Roach, che cura la sua immagine da anni. Il loro è un sodalizio professionale, ma anche un'amicizia di lunga data. Law Roach nel lavorare con Zendaya si è sempre mosso sulla scia del method dressing, applicato in modo puntuale e funzionale, per dare risalto a Zendaya e per valorizzare di volta in volta il film stesso.

Questa tecnica, infatti, consiste nell'ideare un look dandogli comunque dei riferimenti specifici. Si va a richiamare ciò che si vuole "promuovere", in questo caso un film, cercando quindi di portare avanti un racconto con il look, una narrazione più ampia. I vestiti diventano qualcosa di più, diventano un modo per veicolare un messaggio, per fidelizzare il pubblico, che in qualche modo continua a vedere la simbiosi tra attore e personaggio. L'attore, infatti, indossa look che si ispirano al personaggio. È quello che Zendaya ha fatto con Challengers, con Spiderman, coi look futuristici e robotici di Dune e ora con Odyssey. Ogni look rimanda alla dea greca Atena che interpreta sul grande schermo, ci sono sempre dei riferimenti.

Zendaya in Jacquemus

Il bianco, innanzitutto: fino a ora è stato la scelta più ricorrente, chiaramente non a caso. È un colore regale, diventato quindi imprescindibile per dare vita alla dea Atena anche al di fuori del set. È una tonalità a lei associata spesso: bianco era il marmo usato per i templi a lei dedicati, bianco è il colore dominante nell'iconografia, perché solitamente nelle raffigurazioni antiche indossa un peplo bianco sotto l'armatura. Il bianco della veste simboleggia proprio la sua natura divina e la sua integrità morale; bianco è luce, è intelligenza, è verità, è razionalità, tutte qualità positive a lei associate.

Zendaya in Alexander McQueen, gioielli Fope

Bianco era il primissimo look per la premiere londinese. Zendaya ha catalizzato l'attenzione con un look custom firmato Jacquemus, d'ispirazione greca nella silhouette. Ma il pezzo forte erano gli orecchini: dei veri e propri reperti archeologici. Ha sfilato, infatti, con dei cerchi d'oro acquistati da Barron London, negozio famoso per la sua selezione esclusiva di pezzi rari, tesori vintage e oggetti d'antiquariato. Risalgono al primo millennio a.C.

Zendaya in Schiaparelli

Al photocall parigino ha indossato un look d'archivio, ma non uno qualsiasi: uno della collezione di debutto di Alexander McQueen da Givenchy, la Primavera 1997 intitolata "Alla ricerca del Vello d'Oro". In quel mito, tra l'altro, è presente proprio la dea Atena. In passerella, il look era stato indossato da Debra Shaw. È un abito con maxi maniche e spalline imbottite, completato con la mascherina dorata originale disegnata da Philip Treacy (che Shaw ripropose anche al suo matrimonio ). Alla première londinese ha sfoggiato un abito Haute Couture di Schiaparelli: il modello era inedito, aveva sfilato in passerella solo poche ore prima. Basti pensare che è stato necessario trasportarlo da Parigi a Londra in jet privato, per farlo arrivare in tempo.

Zendaya in Louis Vuitton, gioielli Messika

Alla première del film a Parigi, l'8 luglio, Zendaya ha sfoggiato un look total white: vaporoso abito bianco impreziosito da dettagli in pizzo floreale. È una creazione semi-trasparente con ampia scollatura in vita e spacco vertiginoso, abbinata a un bolero corto poggiato sulle spalle come fosse una nuvola di tessuto, donandole un'aria da sovrana, imponente e decisa. È un outfit lussuoso di Louis Vuitton, ideato dal direttore creativo Nicolas Ghesquière, che ha richiesto oltre 800 ore di lavoro. Ha poi aggiunto un vistoso choker di diamanti Messika impreziosito da una tanzanite da 14 carati, coi capelli intrecciati sulla testa a mo' di corona.