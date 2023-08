William e Kate hanno una suite privata all’aeroporto di Londra: ha 8 salotti e uno chef personale Come fanno William e Kate ad assicurarsi una certa privacy quando prendono un aereo per le vacanze estive? A Londra Heathrow hanno una suite privata dotata di ogni comfort: ecco quanto costa a ora.

A cura di Valeria Paglionico

I membri della Royal Family preferiscono rimanere lontani dai riflettori durante le vacanze estive ma non per questo i tabloid smettono di parlare di loro, anzi, riescono a scoprire delle indiscrezioni davvero originali che li riguardano, soprattutto in tema di viaggi. Certo, re Carlo III non ha esitato a mostrarsi in pubblico con tanto di kilt all'arrivo a Balmoral, ma per il resto è praticamente impossibile scovare la foto di un Windsor in versione vacanziera. Questa volta a far parlare di sé sono stati il principe William e Kate Middleton che, stando ai gossip, avrebbero una suite segreta all'interno dell'aeroporto londinese di Heathrow.

Cos'è la Windsor Suite

A chi non è mai capitato di fare file infinite in aeroporto tra controlli, check-in dei bagagli e imbarco vero e proprio? Per William e Kate queste tradizionali regole non valgono: in uno degli aeroporti più trafficati di Inghilterra, quello di Londra Heathrow, evitano la confusione pre-volo in una lussuosissima suite privata (dinanzi alla quale sono stati paparazzati con George, Charlotte e Louis nel 2021). Si chiama Windsor Suite ed è un vero e proprio appartamento dotato di ogni comfort che viene messo a disposizione di reali, grandi celebrità e personalità di rilievo, naturalmente pagando una ingente somma di denaro utile per tenerla riservata.

Quanto costa la suite all'aeroporto di Heathrow

La Windsor Suite è composta da 8 salotti privati, tutti splendidamente decorati con opere d'arte in mostra curate da Tanya Baxter Contemporary. È proprio lì che gli ospiti attendono il loro volo dopo essersi sottoposti alle procedure di controllo e sicurezza in totale tranquillità. L'appartamento dispone di uno staff di 96 persone, tra cui un maggiordomo privato, un portiere con cilindro e frac e uno chef stellato, ovvero l'ex braccio destro di Gordon Ramsay Jason Atherton, pronto a cucinare ogni tipo di prelibatezza, dai tortelloni di aragosta ai pasticcini freschi. Quando l'aereo è quasi pronta per partire si viene poi accompagnati da una Bmw al proprio gate. Quanto costa la suite? 3.600 sterline a testa per ogni utilizzo.