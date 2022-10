Vuoi visitare una Maison di moda? Ora puoi: da Fendi a Bvlgari, gli appuntamenti gratis per il weekend Tornano le Journées Particulières di LVMH: come partecipare per visitare gratuitamente fabbriche, boutique e atelier.

A cura di Beatrice Manca

La boutique Acqua di Parma a Roma

Il mondo della moda è tanto affascinante quanto misterioso: cosa si cela dietro le porte chiuse delle grandi case del lusso? Dove nascono i capi meravigliosi che vediamo in passerella? Se avete sempre desiderato visitare un atelier o un laboratorio di alta gioielleria, il prossimo weekend arriva l'occasione che stavate aspettando: da Fendi a Bvlgari, da Loro Piana a Louis Vuitton, le Maison del gruppo LVMH aprono le porte al pubblico in una serie per le Journées Particulières, evento arrivato alla quinta edizione. Partecipare è semplicissimo, ma soprattutto è gratuito: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'evento.

Tornano le Journées Particulières

Tornano le Journées Particulières, un'occasione più unica che rara per visitare Maison e fabbriche di moda e vedere da vicino i luoghi in cui vengono realizzati capi e accessori di lusso. Quest'anno il programma si amplia con appuntamenti in tutto in mondo: dagli Stati Uniti a Singapore. A New York, per esempio, si può visitare il celebre laboratorio di Orologi e Gioielleria Tiffany&Co., mentre chi si trova a Parigi può entrare nella Galerie Dior. In Svizzera partecipa all'iniziativa anche la manifattura di TAG Heuer. Le date da segnare sul calendario sono 14, 15 e 16 ottobre 2022: alcuni brand chiedono la prenotazione sul sito. Non è una semplice visita guidata: i visitatori potranno ammirare dimostrazioni, mostre e animazioni inedite dedicate alla grande abilità artigianale dei brand.

Gli appuntamenti aperti al pubblico in Italia, città per città

In Italia moltissimi brand partecipano all'iniziativa: a Milano l'appuntamento è nella boutique di Acqua di Parma, alla scoperta delle fragranze più iconiche, oppure nella sede di Loro Piana, per ammirare da vicino i famosi filati pregiati. A Roma l'indirizzo da segnare è sicuramente quello di Bvlgari: la storica boutique di via dei Condotti è un vero e proprio scrigno delle meraviglie dedicato alla gioielleria: entrare significa ammirare da vicino la grande arte orafa. Questo weekend Fendi si fa in tre per gli appassionati di moda: a Roma apre le porte del palazzo di via dei Condotti, a Bagno a Ripoli si può visitare la Factory mentre a Fermo si può entrare nella fabbrica delle calzature. L'appuntamento è dalle 10 alle 17, in molti casi su prenotazione. Le visite sono disponibili nel limite dei posti disponibili. Ecco l'elenco completo, città per città, di tutti gli appuntamenti: una favola di moda che diventa realtà.