Vittoria Ferragni diventa un fumetto: è un’eroina mascherata che indossa gli abiti di Elsa La piccola Vittoria Lucia Ferragni è stata trasformata in un fumetto e a rivelarlo è stato papà Fedez, che sui social ha mostrato con orgoglio i disegni realizzati da un suo amico illustratore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez è tornato a essere molto attivo sui social dopo lo scandalo dei pandori Balocco che ha coinvolto la moglie Chiara Ferragni: ha abbandonato le Stories polemiche contro politici e giornalisti, ora si limita a documentare i suoi impegni lavorativi e familiari. Ieri sera, ad esempio, l'ha trascorsa a casa con i figli, approfittando dell'atmosfera rilassata per mostrare un dolcissimo regalo ricevuto da un amico. Di cosa si tratta? Di un fumetto dedicato alla piccola Vittoria, trasformata in una sorta di moderna Elsa di Frozen con tanto di stivali, mantello e mascherina sugli occhi: ecco le tenerissime immagini della bimba in versione cartoon.

Vittoria diventa una moderna Elsa

Si chiama Simone Previti ed è il disegnatore che ha realizzato Super Vitto, il fumetto ispirato a Vittoria Lucia Ferragni. Conoscendo la passione della bimba per Elsa di Frozen, le ha fatto indossare gli abiti color ghiaccio della principessa Disney, aggiungendo anche gli ormai iconici stivaletti col tacco, un mantello a contrasto e una mascherina sugli occhi. Fedez, estasiato dall'opera realizzata dall'artista, ha cominciato a sfogliare il libro in un video condiviso sui social, rivelando anche alcuni piccoli pezzi della storia narrata. A detta del rapper, la bimba ha apprezzato moltissimo l'idea, soprattutto perché è stata trasformata nella protagonista del suo cartone preferito.

Il fumetto ispirato a Vittoria e Leone

Leone in versione fumetto

Naturalmente nel fumetto di Super Vitto non poteva mancare il fratellino Leone, il suo più fidato "partner in crime". L'autore dell'opera Simone Previti ha disegnato anche lui in versione supereroe, ovvero con mantello rosso, stivali e mascherina sugli occhi (oltre che vestito da Spiderman, il suo personaggio della Marvel preferito, in altre illustrazioni). Ai due bimbi, inoltre, ha dedicato anche delle card personalizzate in cui appaiono in compagnia del loro amato Pikachu. Insomma, i bimbi di casa Ferragnez sono già delle mini star e sembrano andare matti per i disegni a loro ispirati: in quanti sognano di trasformare i propri figli in veri e propri fumetti?