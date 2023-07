Veronica Gentili a Le Iene al posto di Belén: lo stile della conduttrice che ama i tailleur Veronica Gentili è la conduttrice che prenderà il posto di Belén Rodriguez al timone de Le Iene Show. Cosa indosserà sul palco dell’irriverente programma di Italia 1?

A cura di Valeria Paglionico

A Mediaset tira aria di novità e a dimostrarlo sono i palinsesti per la stagione televisiva 2023-24. Dopo l'addio di Barbara D'Urso, ora anche Belén Rodriguez ha ufficializzato l'arrivederci alla sua "seconda famiglia" di Italia 1. Da giorni circolavano voci sui suoi prossimi impegni lavorativi ma solo oggi è arrivata la conferma: a partire dal prossimo anno verrà sostituita da Veronica Gentili al timone de Le Iene, sarà lei a condurre la nuova edizione del programma al fianco di Max Angioni. Nata e cresciuta a Roma, con un passato nel mondo del teatro e una carriera affermata nel giornalismo: ecco cosa ci si dovrà aspettare in fatto di stile dalla nuova regina de Le Iene.

Veronica Gentili, la nuova iena che prende il posto di Belén

Veronica Gentili è nata e cresciuta a Roma, figlia dell'avvocato Giuseppe Gentili e della Gallerista Netta Vespignani. Si è diplomata prima al Liceo classico Terenzio Mamiani, poi all'Accademia nazionale d'arte drammatica e a partire dal 2006 ha avuto diverse esperienze come attrice, sceneggiatrice e regista.

Il look color sabbia di Veronica Gentili

Nel 2015 si è lanciata nel giornalismo, iniziando a curare un blog su Il Fatto Quotidiano dopo aver ottenuto il tesserino da pubblicista. A partire da quel momento è stata ospitata spesso in diversi talk show televisivi, da La Gabbia a Coffee Break, mentre nel 2018 le è stata affidata per la prima volta la co-conduzione di un programma, Stasera Italia su Rete 4. Oggi ha 40 anni e, dopo essere stata il volto di Controcorrente, è sbarcata a Le Iene al posto di Belén.

Veronica Gentili con la pencil skirt

Cosa indosserà Veronica Gentili a Le Iene

Se nel corso dei due anni a Le Iene Belén ha lasciato spazio alla sensualità e al glamour tra minidress, scollature e crop top, con Veronica Gentili probabilmente le cose cambieranno.

Veronica Gentili col panciotto

Eleganza senza tempo, bon-ton e formalità, questi sono i "marchi di fabbrica" dello stile che la giornalista ha sfoggiato in tv nel corso della carriera. Camicie monocromatiche abbinate a pantaloni in tinta, pencil skirt dalla linea classica, top di raso: il capo a cui non può proprio rinunciare è però il tailleur con giacca e pantaloni, al quale spesso aggiunge anche un panciotto coordinato.

Veronica Gentili col gessato

Non mancano i vertiginosi tacchi a spillo e gli orecchini oversize, capaci di aggiungere un tocco sbarazzino alle sue scelte di stile abbastanza formali. Sul palco de Le Iene continuerà a essere extra chic?