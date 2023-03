Valeria Graci replica il look di Chiara Ferragni: “Quando ordini online VS. quando ti arriva a casa” Valeria Graci ha provato a riprodurre uno dei look di Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week, il risultato? È stato ironico ed esilarante.

A cura di Valeria Paglionico

Chi non vorrebbe imitare i look di Chiara Ferragni nella quotidianità, così da apparire super trendy durante le proprie serate mondane? Valeria Graci lo ha fatto, distinguendosi per l'incredibile ironia che da sempre la caratterizza. L'attrice comica è diventata famosa durante le prime edizioni di Zelig in coppia con Katia Follesa, con la quale amava trasformarsi in Miss Italia o nelle corteggiatrici di Uomini e Donne. Sebbene quel sodalizio esilarante sia "andato in pausa", Valeria continua a essere tra le donne più apprezzate della tv italiana grazie al suo animo ironico. Di recente ne ha data l'ennesima prova, riproducendo a moda suo uno degli outfit di Chiara.

Il look di Chiara Ferragni "copiato"

La scorsa settimana Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week e ha partecipato alla sfilata Dior, incantando il pubblico con un outfit da "guerriera moderna". Maxi gonna con lo spacco, calze a rete, stivali senza tacco e canotta trasparente: con la sua scelta di stile l'imprenditrice ha sostenuto il movimento Free the nipple. Valeria Graci ha provato a imitarla, riproducendo a modo suo lo stesso outfit (ma in versione "non griffata"). I dettagli trendy c'erano tutti, dalle trasparenze ai collant traforati, ma il risultato è stato un tantino differente.

L'ironia di Valeria Graci

Una volta portata a termine la "trasformazione" in Chiara Ferragni, Valeria Graci ha realizzato un collage con la sua foto e quella dell'imprenditrice, rendendo così ancora più evidenti le differenze. Nella didascalia dello scatto postato ha poi scritto: "Quando ordini on line vs quando ti arriva a casa! Vi vedo che allargate", lasciando così emergere tutta la sua innata ironia. Certo, l'effetto comico era voluto ma è chiaro che alcuni outfit di Chiara non sono fatti per la vita di tutti i giorni. In quante proveranno a riprodurli a casa come ha fatto l'attrice?