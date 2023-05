Valentino consegna a domicilio: perché la Maison sta girando l’Italia con i furgoncini rossi A Padova hanno iniziato a sfrecciare van elettrici rosso fuoco, il colore simbolo della Maison, che presto arriveranno in altre città. Ecco cosa fare se vi capita di incontrarli.

A cura di Beatrice Manca

foto via Exibitha Studio

Se non si può andare in boutique, sarà la boutique a venire da te. A bordo di un pulmino rosso fiammante. Così potremmo sintetizzare il progetto Valentino Chez Vous, l'ultima iniziativa della casa di moda romana: una specie di shopping a domicilio a bordo di van elettrici nel colore simbolo della Maison che gireranno per le vie di Padova, Torino e Brescia.

I van elettrici di Valentino arrivano a Padova

Valentino aprirà la prossima Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo il 16 giugno con un'attesissima sfilata all'Università Statale. Nel frattempo però la casa di moda guidata dallo stilista Pierpaolo Piccioli ha lanciato un nuovo progetto che vuole cambiare la nostra idea di shopping e di lusso. L'iniziativa Valentino Chez Vous, realizzata in collaborazione con Exibitha Studio, vuole portare le creazioni del brand in quelle città dove non è presente una boutique del marchio romano. Prima tappa: Padova, dove da mercoledì 17 maggio hanno iniziato a sfrecciare van elettrici dell'inconfondibile rosso Valentino, personalizzati con il logo del brand.

Cos'è Valentino Chez Vous

Chi è incuriosito può richiedere accesso ai molti servizi proposti: una specie di camioncino dei gelati di lusso. Al posto di un cono panna e cioccolato, però, si può richiedere il libro fotografico Valentino Rosso, gli appuntamenti virtuali, una sessione di shopping esclusiva e perfino un servizio di sartoria a domicilio. Con tanto di ‘corriere' della moda in alta uniforme pronto a citofonarvi a casa. Il progetto prevede diverse tappe: dopo Padova, a giugno si prosegue con Torino e Brescia. Se vi capita di attraversare l'incrocio e vedere un furgoncino rosso fiammante, non fatevi scappare l'occasione!