Valentina Ferragni, la svolta di stile sexy: il minidress di pelle lascia il fianco nudo Valentina Ferragni ha dato il via a una nuova fase della sua vita dopo la rottura con Luca Vezil e a dimostrarlo è anche il suo stile. Niente più abiti da bambolina, ora preferisce puntare tutto sulla sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Anno nuovo, vita nuova: Valentina Ferragni sembra essere il simbolo di questo motto. Ha concluso il 2022 affrontando un'esperienza difficile, ovvero la rottura col fidanzato storico Luca Vezil, ma ora sembra essere pronta per lasciarsi definitivamente il passato alle spalle. Certo, ancora oggi porta sul corpo i segni della sofferenza (è infatti dimagrita in modo drastico in pochi mesi), ma è chiaro che ora ha dato il via a una nuova fase della sua vita fatta di uscite con gli amici, party scatenati e soddisfazioni professionali. Il cambiamento è stato accompagnato anche da una piccola rivoluzione di stile: la sorella di Chiara pare aver detto addio ai look da bambolina, attualmente preferisce puntare tutto sulla sensualità.

Chiara e Valentina Ferragni in total black

Ieri sera Chiara e Valentina Ferragni hanno partecipato insieme alla festa di uno dei loro colleghi, Filippo Fiora, e per l'occasione si sono sfidate a colpi di look dall'animo dark. Hanno puntato entrambe sul nero ma, nonostante ciò, sono riuscite a distinguersi con due stili così differenti tra loro da essere praticamente opposti.

Chiara e Valentina in total black

Se la maggiore si è ispirata agli anni '90 con gonna longuette e foulard annodato intorno al collo, Valentina ha preferito osare con la sensualità, mettendo in risalto la silhouette impeccabile che la contraddistingue. Quale migliore occasione di questa per vestirsi tutta di pelle? Non sorprende, dunque, che sui social abbia mostrato il suo outfit con al fianco la didascalia "Leather".

Valentina Ferragni col minidress di pelle

Il look dark di Valentina Ferragni

Complice il fatto che dopo la festa di compleanno è andata a un party post-sfilata organizzato da Dsquared2, Valentina Ferragni non ha avuto paura di osare. Ha infatti indossato un super sensuale minidress di pelle, un modello col bustier strapless con le stecche e con la gonna aderente e drappeggiata, caratterizzata da audaci tagli cut-out decorati con dei fiori. Ha lasciato il fianco completamente nudo e non ha esitato a posare con il dettaglio in primo piano. Non sono mancati i tacchi a spillo, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto dei toni naturali. In questa nuova versione la piccola di casa Ferragni non è forse una vera e propria pantera?