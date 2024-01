Valentina Ferragni in vacanza alle Seychelles sceglie un look arcobaleno Durante le vacanze alle Seychelles, Valentina Ferragni sfoggia un look tie dye che ha indossato sulla spiaggia: ecco quanto costa il completo arcobaleno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Valentina Ferragni sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza alle Seychelles con gli amici e il fidanzato Matteo Napoletano. Per il Capodanno di coppia lontano da Milano, Ferragni ha scelto un resort di lusso immerso nella natura dell'arcipelago. Durante il viaggio non sono mancati i look scintillanti in pieno mood invernale, così come abiti dai tessuti leggeri perfetti per una fuga al caldo.

Per una delle serate trascorse al Four Season Resort, Valentina Ferragni ha scelto un outfit dalle nuances estive. Nelle foto scattate sulla spiaggia, a pochi passi dalla foresta tropicale dell'isola, l'influencer posa su una serie di tavole da surf colorate, perfettamente en pendant con i toni del completo.

Sia il top che la canottiera, firmati Rabanne, ricordano molto gli abiti degli anni Duemila, in pieno trend Y2K, anche per quanto riguarda la texture tie dye. Questa tecnica, tradotta in italiano come "tintura a riserva" dona agli abiti una sorta di effetto washed, quasi sbiadito. La fantasia arcobaleno multicolore fa riferimento al movimento Hippie anni Sessanta per quel che riguarda i toni e le forme psichedelici. Proprio lo scorso anno, nelle collezioni Primavera Estate 2023, sono stati molti i brand a riproporre i colori vividi e i pattern arcobaleno. Nelle collezioni di Maison come Ferragamo, Etro e Jil Sander, i toni vivaci propri della tecnica tie dye hano lasciato spazio al dip-dye, una tendenza che univa le istanze sofisticate del quiet luxury con i colori arcobaleno degli abiti anni Duemila.

Quanto costa l'outfit arcobaleno di Valentina Ferragni

Il top di Rabanne indossato da Valentina Ferragni viene venduto sul web a 370 euro, mentre la gonna lunga tie dye costa 590 euro. A completare il look, Ferragni ha abbinato una borsa a spalla Le 5 à 7 Mini in raffia di Saint Laurent e un paio di sandali Hermès Oran in corallo.

