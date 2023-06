Valentina Ferragni, il vestito più sexy dell’estate è ‘tenuto insieme’ da pietre colorate Valentina Ferragni si gode il tramonto a Minorca con un guardaroba all’insegna della sensualità.

A cura di Beatrice Manca

Nodi, intrecci, tagli: la moda dell'estate 2023 punta sulla sensualità delle asimmetrie, tra gonne cut out e vestiti monospalla. La conferma arriva da Valentina Ferragni, che in vacanza a Minorca si gode il tramonto con l'abito più audace dell'estate: un vestito annodato sui fianchi come un pareo con dettagli gioiello. Tra bagni al mare in topless, costumi scintillanti e vestiti dai tagli vertiginosi, Valentina Ferragni si mostra più glamour e sexy che mai, libera e felice.

Valentina Ferragni con l'abito ‘tagliato'

Valentina Ferragni ha scelto uno stile molto glamour per le sue vacanze, come dimostra l'ultima foto condivisa sui social. Dopo una giornata in piscina, l'influencer e designer di gioielli ha ammirato il tramonto sul lungomare con un vestito monospalla cut out con maxi oblò sul torace e sul ventre che rivela l'underboob. A rendere l'abito ancora più particolare sono le ‘biglie' lucenti che sottolineano i nodi dell'abito: sul seno, sui fianchi e sulla vita. Un vestito drappeggiato sul corpo come un pareo, che si apre con un lungo spacco laterale. Chi ha firmato il look? Jacquemus: la casa di moda ha scelto l'Italia (e in particolare il lago di Como) per aprire la nuova temporary boutique e ha un legame di lunga data con l'influencer. Per completare il look, la sorella di Chiara Ferragni ha scelto una minibag color corallo e ha raccolto i capelli in una coda di cavallo con ciuffi mossi intorno al volto.

Valentina Ferragni in Jacquemus

La vacanza ‘misteriosa' di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è partita alla volta delle Isole Baleari per una vacanza ‘misteriosa'. Non sappiamo infatti chi l'accompagna e si pensa che con lei ci sia Matteo Napoletano, con cui aveva una relazione. I due infatti alloggiano nello stesso albergo: il Meliá Hotels&Resorts. Coincidenze? Dai diretti interessati non arrivano conferme né smentite. Di sicuro, Valentina Ferragni è più in forma e felice che mai e si sta godendo ogni minuto del viaggio.