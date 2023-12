“Vacanze di Natale” compie 40 anni: tutte le location del primo cinepattone italiano Il 23 dicembre 1983 usciva nelle sale italiane il primo “cinepanettone” firmato dai fratelli Vanzina. “Vacanze di Natale” ha rivoluzionato la cultura del Paese e anche il turismo di Cortina: ecco tutti i luoghi dov’è stato girato il film con Christian De Sica.

A cura di Arianna Colzi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una delle locandine di Vacanze di Natale

Sono passati 40 anni da quando la famiglia Covelli ha trascorso il Natale a Cortina d'Ampezzo nell'indimenticabile Vacanze Romane. Il primo cinepanettone della storia del nostro Paese, diretto dai Carlo Vanzina e sceneggiato insieme al fratello Enrico, esce nelle sale italiane il 23 dicembre 1983. La sua estetica, i suoi luoghi sono entrati nell'immaginario collettivo, modellando soprattutto una certa idea di borghesia, prettamente milanese e romana, che da decenni, ogni Natale, rivive molte delle dinamiche del film. Ma quali sono i luoghi che hanno legato la loro storia a quella di Vacanze di Natale?

Christian De Sica in Vacanze di Natale

Le location di Vacanze di Natale

Le riprese del film sono durate appena tre settimane e si sono svolte proprio nell'autunno del 1983. Il film è quasi interamente girato nei pressi di Cortina, la località sciistica delle dolomiti, una vera perla di lusso del turismo invernale in provincia di Belluno. Le scene sulle piste da sci sono state girate sempre a Cortina e nel comprensorio sciistico di Faloria. Anche la casa dei Covelli, la famiglia composta da Christiana De Sica e Riccardo Garrone, si trova a Cortina: si tratta di una maxi villa dall'aspetto rustico, collocata in via Spiga.

La casa dei Covelli oggi

Le scene girate all'Hotel De La Poste

Uno dei luoghi simbolo di Vacanze di Natale, è l'Hotel de La Poste in Piazza Roma a Cortina, dove tutte le vicende dei protagonisti si dipanano. Lo storico albergo in centro a Cortina ospita le avventure della famiglia Covelli ed è stato ed è ancora oggi uno dei luoghi che ha beneficiato della spinta turistica provocata dal film nel 1983. Infatti, Cortina come la conosciamo ora è il frutto di un ampliamento dell'offerta turistica invernale dovuta anche al successo incredibile del film.

Hotel De La Poste a Cortina

Per celebrare i 40 anni di Vacanze di Natale, dal 15 al 17 dicembre, Enrico Vanzina, Jerry Cala (il mitico "Billo") Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli e Antonella Interlenghi saranno presenti tutti insieme all'Hotel De La Poste, per ricordare il successo del film.

Le scene girate al Vip Club

Tra i luoghi d'incontro più celebrati nel film c'è sicuramente il Vip Club, il locale dove suona "Billo", interpretato da Jerry Cala. Il bar di Corso Italia nel film rappresenta una sorta di ascesa sociale che, a Cortina, nelle vacanze di Natale, sembra possibile: qui si incontrano e si scambiano i più semplici e umili Marchetti, la famiglia composta da Mario Brega e Claudio Amendola, con i borghesi Covelli. Lo stesso Billo incontra Ivana (Stefania Sandrelli) al Vip Club. Una scalata sociale che negli anni '80 sembrava ancora possibile e realizzabile.

Il Vip Club

Le scene girate all'Hotel Fanes

Se la famiglia Covelli alloggia nella villa di famiglia, i Marchetti alloggiavano all'Hotel Fanes, una struttura tipica di montagna, più semplice e più spartana. L'Hotel Fanes ha chiuso nel 2002: come altri luoghi simbolo del film, l'albergo è rimasto quasi vittima del turismo di massa che ha invaso Cortina dopo l'uscita del film. Un'altra faccia del successo turistico della località delle Dolomiti. L'Hotel si trovava in via Roma 136: l'edificio è ancora lì, così come l'insegna gialla al neon.

L'ex hotel Fanes a Cortina

Le scene girate allo Stadio del ghiaccio

La pista di pattinaggio dove si trovano Grazia (Marilù Tolo) e Ivana (Stefania Sandrelli), è la pista dello Stadio olimpico del Ghiaccio di Cortina. Costruito tra il 1952 e il 1955, lo Stadio è uno dei luoghi simbolo di Cortina. È stato costruito per le Olimpiadi invernali del 1956 che si tennero nella località sciistica delle Dolomiti. Nel 1981 la pista di pattinaggio è stata coperta togliendo, però, la visuale che dagli spalti si aveva sulle montagne circostanti. Tra il 2007 e il 2009 l'impianto è stato ristrutturato interamente.

Stadio olimpico del Ghiaccio oggi a Cortina