Un ciondolo Chanel gratis: come i brand del lusso diventano virali con campioncini e scatole logate La Maison di lusso puntano sempre di più sul comparto beauty e le festività natalizie sono l’occasione perfetta per attrarre la clientela. Proponendo cofanetti in edizione limitata corredati di piccoli accessori in grado di offrire l’esperienza a un prezzo più contenuto.

A cura di Annachiara Gaggino

Le festività natalizie sono un'occasione per i marchi di accrescere i propri introiti proponendo cofanetti ed edizioni limitate delle linee beauty che conquistano il pubblico. A trarre vantaggio da queste iniziative, più di tutti gli altri, sono le grandi Maison. A fronte di una spesa minima, infatti, il brand di lusso riesce ad allargare la sua clientela che non si limita più solo alle fasce più alte ma va a comprendere anche quella medio bassa, in quanto il prodotto cosmetico ha un prezzo decisamente inferiore rispetto a un normale prodotto dell'azienda, rendendo il lusso e l'esperienza in sé più accessibile.

Il packaging natalizio di Chanel

Il ciondolo di Chanel sui pacchetti regalo

Dopo il cofanetto di Dior che, per 350 euro offre, insieme con i quattro rossetti una trousse che diventa un borsetta, anche Chanel ha realizzato la sua edizione limitata per le festività. La storica Maison francese dà la possibilità ai suoi clienti di regalarsi un'esperienza "unica": acquistando un prodotto della linea beauty questo arriverà a casa con una confezione regalo, con tanto di carta dorata e nastro con il logo Chanel. Inoltre, a decorare questo grazioso pacchetto c'è anche un ciondolo, che il cliente può scegliere tra tre differenti proposte tutte rappresentati degli elementi iconici della Maison: la doppia C, la boccetta di profumo e il numero 5.

I ciondoli disponibili di Chanel

Un accessorio che è andato virale su TikTok, l'hashtag #chanelholiday2023 conta 1,5 milioni di visualizzazioni, video in cui gli utenti mostrano la loro collezione di charme, tra chi vuole averli tutti, chi li utilizza come collane o bijoux. Quello che si acquista in questo caso non è il ciondolo in sé, ma l'esperienza, il senso di appartenenza a una community che è inaccessibile ai più, non potendo entrare a far parte del mondo Chanel acquistando una borsa lo si fa indossando un ciondolo, che arriva in omaggio, ma che vale l'intero acquisto. Attraverso quel piccolo pendente dorato, ci si sente parte di un mondo lussuoso, ci si immerge nello sfavillio, nella magia del microcosmo Chanel. Pur non potendosi permettere pezzi di alto livello, un compratore medio può regalarsi un oggetto che lo faccia immergere nel sogno, con tanto di pacchetto e confezione appositamente pensati.