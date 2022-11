The Attico veste le ‘sciure’ di Milano con felpe e shirt dell’iconico caffé Sant Ambroeus Il brand The Attico ha lanciato una capsule insieme alla pasticceria Sant’Ambroeus.

A cura di Beatrice Manca

Una lettera d'amore a Milano e, ovviamente, alle sue sciure sempre impeccabili. The Attico ha lanciato una collaborazione con Sant Ambroeus, storico caffé di corso Matteotti: una capsule composta da t-shirt, felpe a girocollo, un cappellino e una tazza. Le fondatrici del brand, Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini hanno voluto celebrare il vero spirito meneghino – elegante ma mai sopra le righe – e chi lo incarna al meglio: Sciuraglam, il celebre account Instagram che ‘spia' le signore milanesi ben vestite, sempre fresche di piega.

The Attico e Sant Ambroeus

La collaborazione tra The Attico e Sant Ambroeus

La pasticceria Sant Ambroeus è molto più che un semplice bar: è un appuntamento fisso per le signore della Milano bene che si godono un té insieme tra un giro di shopping e l'ultimo vernissage. Un luogo di ritrovo entrato nel mito. L'idea di una collezione che intrecci moda e caffé nasce da uno dei riti preferiti di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini: un caffé gustato a New York per sentire l'aria di casa. Il progetto è quindi anche un'occasione per rendere omaggio a entrambe le città, caratterizzate da energia ed eleganza. Non stupisce quindi che la campagna pubblicitaria, girata proprio intorno allo storico bar, segua un gruppo di sciure elegantissime: Aida, Maria, Emilia, Rena e Nico. "Se c'è un personaggio che incarna la classicità e l'eccentricità dello stile milanese è la sciura, una donna perfettamente acconciata, vestita in modo impeccabile, con un tocco di stile – spiega una nota del brand – E se c'è un luogo in cui le sciure si riuniscono per chiacchierare ed eventualmente spettegolare, quello è il caffé".

The Attico e Sant Ambroeus

La campagna con le vere sciure milanesi

Le protagoniste chiacchierano a pranzo con le t-shirt avorio della capsule, leggono il giornale con un abito di piume e passeggiano con il cane avvolte in cappotti di cavallino. La quintessenza della vita di una sciura, insomma. I pezzi della collezione sono in vendita sul sito di The Attico. I prezzi variano dai 50 euro della tazza da caffé da passeggio ai 240 euro della felpa logata. Un progetto che ricorda molto da vicino le felpe del Bar Basso, il locale che ha inventato il Negroni Sbagliato, nate dalla collaborazione con Highsnobiety. Se Milano è la capitale della moda, un motivo c'è: la milanesità, del resto, è un'attitudine.