Taylor Swift "imita" Kate Middleton: tutti i look reali a cui si è ispirata Taylor Swift è la donna del momento e a ogni apparizione pubblica riesce sempre a sorprendere con i suoi look. A chi si ispira? In molti ritengono che abbia dato il via alla sua "Kate Middleton Era".

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è alle prese con un periodo di convalescenza dopo aver subito un intervento all'addome all'inizio del 2024: stando alle stime, tornerà in pubblico solo a Pasqua ma, nonostante ciò, si continua a parlare spesso di lei e della sua famiglia. Al di là di William che ha ricominciato a partecipare agli eventi istituzionali in solitaria, la principessa viene ancora considerata un'indiscussa icona fashion a livello internazionale e a dimostrarlo è stata Taylor Swift. Cosa ha in comune la cantante con la moglie dell'erede al trono? A quanto pare la considera una fonte di ispirazione per i suoi look da red carpet.

Taylor Swift è nella sua "Kate Middleton Era"

Taylor Swift è l'artista che da diversi anno sta dominando la scena musica mondiale: ha ricevuto innumerevoli premi ambiti, ha conquistato il primo posto in classifica con ogni sua hit e ha registrato il sold-out a ogni concerto.

Taylor Swift in Schiaparelli

Cosa dire dei suoi look? Sono sempre griffati e all'insegna del glamour ma da qualche tempo a questa parte hanno un dettaglio che non è passato inosservato: sembrano essere tutti un omaggio alla Royal Family britannica. Sarà perché si trova nella sua "Kate Middleton Era" o perché semplicemente intende aggiungere un tocco principesco alla sua immagine, ma la cosa certa è che la cantante ha sfoggiato diversi look ispirati proprio a quelli della principessa del Galles.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Gli abiti e i gioielli ispirati a quelli della principessa

I Grammy Awards 2024 hanno visto il trionfo di Taylor Swift ma gli appassionati di moda si sono concentrati soprattutto sul suo splendido abito bianco con maxi spacco di Schiaparelli abbinato a dei guanti neri da diva. A chi si è ispirata per quel look? A Kate Middleton, che ai BAFTA del 2023 aveva scelto qualcosa di simile con un sinuoso e candido monospalla firmato Alexander McQueen e un paio di guanti di velluto dark.

Taylor Swift con la collana dedicata al fidanzato

Passando in rassegna altri look di Taylor, si trovano spesso delle "citazioni" alle scelte di stile della principessa, un esempio? Al Super Bowl aveva indossato una collana di diamanti col numero 87 (dedica al fidanzato Travis Kelce). Chi prima di lei aveva lanciato un messaggio con un gioiello? Proprio Kate Middleton, che con i preziosi ha reso spesso omaggio a Diana, a Elisabetta II e ai suoi figli. Taylor Swift si troverà davvero nella sua "era principesca"?

Kate Middleton con la collana dedicata ai figli