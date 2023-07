Su TikTok è l’estate delle “rat girl”: il trend è un inno alla vita spensierata all’aria aperta Le “rat girl summer” vivono la vita senza troppi pensieri, si godono il buon cibo e l’aria aperta piuttosto che rintanarsi in casa in preda a stress e noia.

Sei una "rat girl summer"? Per scoprirlo basta poco. Il trend si sta sviluppando su TikTok e sta diventando virale. Ha inaugurato la tendenza la creator e sceneggiatrice Lola Okola, che ha spiegato punto dopo punto come allinearsi a questo mood e in cosa consiste.

Che significa essere una "rat girl summer"

Questa filosofia di vita inneggia alla spensieratezza, è un modo di godersi l'estate all'aria aperta senza eccessivi pensieri. La creator e sceneggiatrice Lola Okola ha raggiunto milioni di visualizzazioni coi suoi video a tema, in cui spiega cosa fare per essere una "rat girl summer". In tante hanno abbracciato questo mood, condividendo le loro giornate su TikTok trascorse all'insegna di passeggiate in solitaria, aperitivi con le amiche, merende colorate. L'espressione fa riferimento proprio ai roditori.

Vengono chiamati in causa per il loro modo di vivere, in particolare per la loro tendenza a sgattaiolare in strada e a correre tra vicoli senza troppi problemi, disinteressati a ciò che pensa la gente (che il più delle volte li ritiene ripugnanti). Ebbene, essere una "ragazza topo" (sì, suona un po' male ma ciò che conta è il significato) vuol dire trovare il coraggio di fare ciò che si vuole fregandosene del giudizio altrui, significa uscire e cimentarsi in tante attività diverse, significa seguire l'istinto e non chiudersi in casa in balia della noia e dello stress.

Come si comporta una "ragazza ratto"

I video di Lola Okola dedicati al tema "rat girl summer" sono diventati virali su TikTok: spetta a lei il merito di aver incuriosito gli utenti incoraggiandoli ad abbracciare questo stile di vita che riguarda il comportamento alimentare, il modo di organizzare la giornata, l'approccio alle relazioni. La creator ha dato delle dritte da seguire, come fossero delle regole del gioco. E le stanno prendendo alla lettera in tante!

Numero 1: "Devi uscire. Non puoi startene a letto. Non puoi crogiolarti sul divano. Devi lasciare la tua casa – ha detto con enfasi in un video – Hai due giorni alla settimana da dedicare alla nullafacenza. Fai tutto il tuo scrolling sui social, fai tutto il tuo binge-watching, puoi marcire a letto in quei due giorni". Ha poi proseguito col secondo punto: la seconda regola è assaporare il buon cibo (inclusi snack, gelati e prelibatezze varie) senza troppi rimorsi. "Mangiamo e ci divertiamo a mangiare. Morire di fame per essere magri per l'estate è da pazzi" ha sentenziato.

La terza regola è: "Qualunque sia la tua spinta, la tua fantasia ti dice di seguire quell'impulso. Uccidi immediatamente la parte di te che si sente in imbarazzo quando vuoi fare certe cose e seppellisci il corpo". Il quarto e ultimo consiglio è il più importante, è una spinta liberatoria: "Non pensare troppo". Ed è qui che chiarisce meglio il paragone coi roditori: "Pensi che un topo ci pensi due volte prima di rubare una fetta di pizza e correre attraverso un binario della metropolitana? No!".

Pro e contro del trend

Il trend incoraggia a socializzare, invita a stare più tempo all'aria aperta piuttosto che chiusi in casa sui social, a godersi il cibo e la buona compagnia. Questo è positivo, nella misura in cui si stia comunque attenti a non eccedere ed esagerare: gli esperti sconsigliano di uscire nelle ore di punta ed è buona norma proteggere sempre occhi e pelle dai raggi solari, quando si è all'esterno. Occhio anche all'alimentazione: sì agli sgarri e al cibo che fa felici, ma senza abbuffate malsane.

La cosa più importante è rispettare il fisiologico e soggettivo bisogno del proprio corpo (e della mente) a riposarsi. D'estate i social rischiano di generare una sorta di pressione: dover necessariamente avere programmi intensi ogni giorno, fare più attività possibili per stare al passo con ciò che mostrano gli altri. Loro, chissà poi perché, hanno sempre qualcosa in più da fare, qualcosa di più entusiasmante in programma rispetto a te! Ma attenzione: l'estate non è una gara.