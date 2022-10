Tutti pazzi per i copriscarpe: perché l’accessorio che nasconde le scarpe è diventato virale I sovrascarpe sono tornati di moda, in versione colorata e futuristica: il segreto del successo dei Boot Guard di Ugg, i salvascarpe virali su TikTok.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @wantastrovibes

Hanno conquistato TikTok e Instagram e hanno tutti i requisiti per diventare l'oggetto del desiderio dell'Autunno/Inverno 2022-23. Non stiamo parlando di un paio di sneakers in edizione limitata né di stivali visti in passerella. Il nuovo must have è un paio di comunissimi (ma geniali) copriscarpe. Ebbene sì: il modello lanciato da UGG per proteggere i suoi famosi stivali scamosciati si è diffuso a macchia d'olio, specialmente tra i cultori delle sneakers, diventando uno degli accessori moda più virali su TikTok. Ma perché Internet è impazzito per delle banali protezioni in gomma?

Cosa sono gli Ugg Boot Guard

L'ossessione del momento si chiama Boot Guard ed è un accessorio lanciato dal brand UGG: si infila sopra agli stivaletti pelosi del brand (che, com'è noto, si rovinano se bagnati) e li proteggono da pioggia e pozzanghere. Il design è minimal: si infilano sopra agli stivali senza lacci né chiusure, grazie alla silhouette in gomma flessibile. Insomma, sono delle varianti non usa e getta dei copriscarpe blu che si usano già negli ospedali, negli ambulatori o nelle mense (e che tutti abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia). L'utilizzo è lo stesso, ma il successo è stato inaspettato: l'idea è piaciuta anche ai collezionisti di sneakers che hanno adattato il sovrascarpe ai loro modelli preferiti, come le Salomon S/Lab XT-6.

Ugg Boots Guard

Perché i copriscarpe sono diventati di moda

Il segreto del successo? Innanzitutto il design: l'unione delle due silhouette e dei colori diversi dà vita a modelli unici e sempre nuovi, dalla forma futuristica. Quello che da solo è un banale accessorio pratico, sulle sneakers diventa di tendenza. Poi ovviamente c'è la funzionalità, cioé la protezione: i collezionisti sono disposti a spendere migliaia di euro per un paio di scarpe, quindi hanno apprezzato un modo originale per proteggerle dalle intemperie. L'intuizione di questo diverso uso dei Boot Guard di UGG ha combinato due tendenze: quella delle "galosce" che hanno conquistato le passerelle e quello delle sneakers personalizzate e customizzate.

L'estetica, insomma, incontra la funzionalità: del resto l'intuizione di un accessorio da indossare "sopra" alle scarpe per proteggerle non è affatto nuova. L'idea alla base è simile a quella delle ghette ottocentesche, nate per proteggere i polpacci e il collo delle scarpe e poi diventate un simbolo di eleganza. I copriscarpe proteggono in realtà solo la parte inferiore, ma il richiamo estetico ha superato di gran lunga l'aspetto pratico. Tra gli influencer che li hanno adottati c'è Federico Barengo, che mostra come adattarle ai diversi stili delle scarpe. C'è un ultimo vantaggio da non trascurare: i Guard costano 39,90 euro. Le prossime "scarpe" di tendenza, quindi, vi costeranno meno di cinquanta euro. E potrete abbinarle a tutte le scarpe del vostro guardaroba!