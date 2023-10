Sober October, un mese senza alcol: che cos’è la sfida di 31 giorni sbarcata su TikTok Siamo nel Sober October, il mese in cui le persone rinunciano all’alcol per fare del bene a se stessi e per contribuire a una causa benefica.

A cura di Giusy Dente

TikTok @lukespins101 e @ivohagstrom

Siamo entrati nel Sober October, il mese in cui in tutto il mondo le persone rinunciano all'alcol. La sfida sta per festeggiare il suo decimo compleanno: è una challenge nata nel 2014 nel Regno Unito, che si è presto diffusa a macchia d'olio, complici nell'ultimo periodo i social. Qui sono in molti a testimoniare passo dopo passo i progressi del percorso, giorno dopo giorno, invitando gli altri utenti a partecipare.

Che cos'è "Ottobre Sobrio"

In origine la sfida è nata per una causa benefica: raccogliere fondi per le persone malate di cancro. Nel tempo si è configurata sempre più come un gesto per prendersi cura di sé e per agire in modo positivo sulla propria salute. Infatti nei 31 giorni del Sober October, i partecipanti "ufficiali" (che si iscrivono sul sito dedicato singolarmente o a squadre) si impegnano a raccogliere denaro per la Macmillan Cancer Support, ente di beneficenza britannico. I fondi vengono usati per migliorare il tenore di vita di milioni di malati, per dare loro sostegno fisico, finanziario ed emotivo. Ma chiunque può ugualmente aderire e approfittarne per mettersi in discussione e rivalutare il proprio rapporto con l'alcol, evitando eccessi e sprechi (dannosi per salute e portafogli).

I benefici di Sober October

Sober October è una campagna di raccolta fondi che punta a cambiare per un mese le proprie abitudini, a fare un piccolo sacrificio personale per una causa più grande, ma anche per aiutare se stressi. La sfida, infatti, incoraggia le persone a bere in modo responsabile e ad attenersi alle linee guida giornaliere raccomandate. Il sito ufficiale apre la challenge sia a chi fa uso sporadico di alcolici sia a chi è un bevitore più assiduo, ma sempre affidandosi ai consigli del proprio medico. I benefici sono molteplici: oltre a fare un gesto solidale nei confronti dei malati di tumore, si promuove uno stile di vita più sano, si fa del bene al proprio organismo. Il consumo prolungato e frequente di bevande alcoliche, infatti, ha ripercussioni su corpo e mente: danni al fegato, problemi del sonno, diminuzione del livello di concentrazione, possibili depressione e ansia. Viceversa, un periodo di sobrietà conferisce più energia, migliora la qualità del sonno, rende meno irritabili.

La challenge su TikTok

L'hashtag #soberoctober ha quasi 100 milioni di visualizzazioni, su TikTok. Tanti utenti si spronano a vicenda, danno consigli, descrivono le loro giornate, illustrano a quali attività si dedicano nel tempo libero (quando magari rinunciano a uscire a bere con gli amici). È un modo per sentirsi parte di un progetto comune, in cui si fa del bene a se stessi e si contribuisce a una causa più grande.