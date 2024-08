video suggerito

Sha’Carri Richardson, le unghie alle Olimpiadi sono un omaggio: il significato della nail art Sha’Carri Richardson è famosa per le unghie che sfoggia in gara, opere d’arte. Anche alle Olimpiadi (dove ha conquistato l’argento) ha optato per nail art elaborate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Sha’Carri Richardson

Sha'Carri Richardson esprime se stessa in due modi: con la moda e correndo. La velocista statunitense, campionessa del mondo dei 100 metri piani a Budapest 2023, ora è alle Olimpiadi di Parigi 2024. Qui, nella stessa categoria, ha portato a casa l'argento. A soli 24 anni, è una delle donne più veloci del mondo, oltre che un'atleta estremamente stilosa. Quando gareggia non rinuncia mai a capelli acconciati in modo impeccabile, ma è famosa soprattutto per le sue nail art dal design complesso, extra long, coloratissime, con ciondoli e applicazioni.

Il significato delle unghie di Sha'Carri Richardson

Sha'Carri Richardson ha sempre saputo di essere destinata a grandi cose, ma il destino è nulla senza forza di volontà e lei sin da piccola si è sempre impegnata duramente, per raggiungere i suoi obiettivi. La sua vita è fatta di sacrifici, rinunce, di allenamenti costanti, uno stile di vita rigoroso, che le permette di fare ciò che fa: ossia correre come poche altre donne saprebbero fare. Lei è una delle più veloci al mondo. "[Fin da piccola] sapevo che l'atletica sarebbe stata una parte importante della mia vita – ha racconta a Nylon prima di partire per Parigi – Mi piaceva correre e dare il meglio di me stessa e onestamente, ho continuato a correre da allora".

Sha’Carri Richardson alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Oltre alle medaglie, alle vittorie e ai record, Richardson è famosa per i suoi vivaci beauty look durante le gare: make-up, capelli, nail art e skincare, tutto viene curato nel dettaglio. "Se hai un bell'aspetto, ti senti bene, fai del bene: io mi sento così dentro e fuori dalla pista" ha affermato. In particolare, sono le unghie il suo punto forte: rappresentano quasi un rituale di decompressione, per gestire la comprensibile ansia.

Sha’Carri Richardson, Parigi 2024

"Sono cresciuta in una famiglia piena di donne, quindi il mio primo ricordo legato alla bellezza sono i membri femminili della mia famiglia sempre agghindati. Si presentavano sempre bene e mantenevano il loro stile personale, le loro routine di bellezza e i loro rituali per i capelli – ha spiegato – Poi le unghie unghie. Era un'altra cosa che vedevo su molte di loro crescendo; avevano unghie lunghe o corte ma avevano sempre dei design creativi".

Sha’Carri Richardson, Parigi 2024

Le unghie di Sha'Carri Richardson sono un omaggio

Le unghie di Sha'Carri Richardson da un lato sono un omaggio alle donne della sua famiglia, che così tanto hanno influenzato le sue scelte di stile, la sua concezione di bellezza. Ma c'è di più. Bisogna guardare alla storia dell'atletica, in particolare a un nome che ha fatto la storia: la leggendaria velocista Florence "Flo-Jo" Griffith Joyner, che stabilì il record mondiale femminile per i 100 e i 200 metri nel 1988. Per lei le unghie lunghe e smaltate erano un must a cui non rinunciava mai. Proprio al mito a cui guardava da piccola, ofggi si ispira la campionessa: "Flo-Jo arrivava in pista e sapeva che avrebbe dominato – ha affermato Richardson in un'intervista all'Associated Press del 2021 – Il modo in cui lo faceva era aggraziato. Mi è sempre piaciuto. Se la straordinaria Flo-Jo aveva le unghie lunghe, non c'è motivo per cui non possa avere unghie lunghe anch'io".