Sfera Ebbasta, perché ha sfilato sul red carpet con una valigetta da 7mila euro

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera Palazzo Serbelloni, Milano, è stato illuminato dal party del GQ Men of the Year 2023, evento partito diverse settimane fa da Los Angeles e sbarcato finalmente in Italia. L'obiettivo? Celebrare tutti gli artisti che hanno reso memorabile l'anno che sta per concludersi con le loro storie e i loro look. Tra gli ospiti non potevano mancare le star che hanno conquistato le copertine dedicate proprio a questa serata di gala: Williem Dafoe, Elodie (meravigliosa con la maxi scollatura) e Sfera Ebbasta. Quest'ultimo è rimasto fedele al suo stile da rapper, sfilando sul red carpet con un completo iper griffato e una preziosa valigetta: ecco tutti i dettagli preziosi nascosti nel suo outfit.

Il completo bianco di Sfera Ebbasta

Per partecipare all'esclusivo party milanese organizzato da GQ Sfera Ebbasta ha curato il suo look nei minimi dettagli, mixando glamour, griffe e stile da rapper. Si è affidato alla Maison Louis Vuitton, sfoggiando un candido completo con pantaloni classici e giacca monopetto portata senza nulla sotto. Il cantante ha così lasciato in vista i numerosi tatuaggi su petto e collo, primo tra tutti quello dedicato al figlio, ovvero la scritta "Gabriel ti amo" sulla gola. Niente scarpe classiche, Sfera ha preferito abbinare l'abito a un paio di sneakers in tinta sempre di Louis Vuitton, per la precisione le Skate dalla silhouette bombata con linguetta imbottita e doppi lacci. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand le calzature vengono vendute in diverse varianti di colore a 1.050 euro.

Sfera Ebbasta in Louis Vuitton

Sfera Ebbasta con la valigetta griffata

Il dettaglio che non poteva passare inosservato? Oltre a sfoggiare degli appariscenti diamanti, dalle maxi collane a catena scintillanti agli orecchini a forma di dollaro, Sfera Ebbasta ha sfilato anche con una valigetta tra le mani, per la precisione la Cotteville 40 di Louis Vuitton, il modello rigido decorato all-over con l'iconica LV. Il suo prezzo? 7.000 euro.

Cotteville 40 di Louis Vuitton

In molti si sono chiesti per quale motivo ci abbia tenuto a portarla sul red carpet ma la verità è che dietro la scelta di stile non c'è nessuna necessità "pratica". Nella cultura rapper viene spesso ostentata ricchezza tra gioielli preziosi, accessori griffati e maxi loghi di lusso: si tratta di veri e propri simboli del proprio status symbol e del proprio successo nel mondo della musica. Sfera Ebbasta è tra i più famosi rappresentanti del settore in Italia e fin dagli esordi ha sempre completato i suoi outfit con degli accessori super costosi. La valigetta, dunque, non sarebbe altro che il suo nuovo "feticcio", un modo per dimostrare che continua a essere il re del rap.

Sfera Ebbasta con gioielli di diamanti