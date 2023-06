Sembra cotone ma non lo è: arriva la prima borsa di lusso fatta di banane La moda cerca materiali sempre più sostenibili: la tela ottenuta dalle piante di banane potrebbe essere uno dei materiali più gettonati nei prossimi anni.

A cura di Beatrice Manca

Stella McCartney

Nel mondo della moda tutto evolve rapidamente: i designer non cercano solo nuovi stili, ma anche nuovi materiali in grado di rendere il settore più sostenibile e ridurre l'impatto sul pianeta e sugli animali. Dopo la borsa fatta di funghi, arriva quella fatta con… le banane! Come si ottiene e quanto costa la prossima it bag dal cuore verde.

La borsa in Toile de Jouy di Stella McCartney

A lanciare la borsa più ‘tropicale' in circolazione è il brand Stella McCartney, da anni impegnato a portare avanti scelte etiche: niente pelli o pelliccia, ma materiali sostenibili. Tra le varie sperimentazioni ci sono i jeans biodegradabili e i completi in tessuto ottenuto dal micelio. La nuova conquista si presenta come una normale tote bag dalla forma squadrata e dalla stampa Toile de Jouy con disegni bordeaux su fondo bianco. Il disegno, in particolare, si chiama “Fungi Forest” ed è apparso in passerella nella collezione estiva 2022. La vera novità è il materiale: la tote è realizzata infatti in Bananatex, un tessuto descritto dal brand come resistente e impermeabile, “completamente naturale, circolare e privo di plastica”.

Stella McCartney

Cos'è il Banantex (e perché ne sentiremo parlare)

La pianta in questione è il banano Abacá, che cresce nelle Filippine e ha bisogno di pochissime risorse per essere coltivato: "Zero pesticidi né fertilizzanti", spiega la stilista in una nota stampa. La pianta – di cui si usano gli steli – si rigenera pienamente nel giro di un anno una volta tagliata. Il tessuto che se ne ricava è molto resistente e "simile al cotone". Inoltre le foglie della pianta si decompongono naturalmente per creare un fertilizzante naturale. Il banano può “contribuire al rimboschimento di aree delle Filippine che un tempo erano occupate da monoculture di palma”. La borsa, realizzata in Italia, è in vendita al prezzo di 1.495 euro (in linea con i prezzi del brand): stiamo assistendo al futuro della moda?