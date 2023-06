Chiara Ferragni e il look stampato: il significato dietro i disegni del completo coordinato L’ultimo look estivo di Chiara Ferragni – con camicia e shorts griffati – rilancia uno dei trend preferiti da …Maria Antonietta! L’incredibile storia della stampa Toile de Jouy.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni in Dior, foto via Instagram

Il rosa Barbie è la tendenza dell'estate 2023: star e principesse hanno sdoganato look in tonalità confetto dalla testa ai piedi. Dopo il tailleur pink di Kate Middleton, Chiara Ferragni rilancia con un outfit ‘candy' perfetto per l'estate: camicia a maniche corte, shorts e sandali rosa a doppia fascia abbinati. La particolarità del look? La stampa Toile de Jouy, la preferita di Maria Antonietta!

La storia del Toile De Jouy

Impossibile non averlo visto almeno una volta nella vita: il Toile de Jouy è un tessuto in cotone stampato con disegni botanici o scene di vita bucolica, generalmente blu o rosso su fondo bianco. Questo tessuto nasce nella Francia del Settecento e prende il nome dalla cittadina di Jouy-en-Josas, vicino a Versailles.

La stampa originale del Toile de Jouy

Qui Christophe-Philippe Oberkampf, fondatore dell'omonima manifattura, commissionò ai pittori delle scene dipinte per i suoi tessuti, ispirati ai fatti di attualità (come il volo in mongolfiera). Il successo della stampa è merito della più grande ‘influencer' dell'epoca: la regina Maria Antonietta, che lo commissionò sia per il suo guardaroba, sia per arredare la sua dimora privata, il Petit Trianon. Anche Giuseppina Bonaparte ne era una grande fan. Anche dopo la fine del suo periodo di gloria ha continuato a ispirare la moda del Novecento, da Cristobal Balenciaga a Gucci a Stella McCartney, che l'ha riportata in passerella nel 2022.

Stella McCartney

Il look in Toile de Jouy di Chiara Ferragni

Ma soprattutto, se ne innamorò Christian Dior, che lo utilizzò anche nella sua abitazione di Grasse. Da allora, il Toile de Jouy è uno dei simboli della Maison Francese: la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri ha attualizzato i disegni nelle sue collezioni, con figure umane stilizzate disegnate a penna, piante grasse, animali della giungla e della savana. L'ultimo esempio? Il look estivo di Chiara Ferragni, interamente proveniente dalla capsule collection estiva Dioriviera.

Chiara Ferragni in Dior

In questo caso cambiano anche i colori: non più blu su fondo bianco, ma grigio su fondo rosa. Camicia e bermuda costano rispettivamente 2500 e 1400 euro. Per completare il look l'influencer ha scelto sandali a doppia fascia di Dior e una borsa in paglia (che tanto sarebbe piaciuta alla regina francese!)