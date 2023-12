Selena Gomez ha rivelato sui social di aver fatto ricorso al Botox Selena Gomez ha ammesso su Instagram in risposta a una sua fan di aver fatto il Botox: sempre più star sfatano vecchi stereotipi rivelando i loro ritocchi.

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Selena Gomez

L'attrice e cantante Selena Gomez, 31 anni, ha rivelato sui social di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Da tempo si rincorrevano le voci riguardo a eventuali ritocchi, ma la star di Only Murders in The Building aveva sempre smentito. Ora, però, la conferma è arrivata proprio sui social in risposta a una sua fan.

Selena Gomez

Selena Gomez ammette di aver fatto Botox

In un commento su Instagram sotto il suo ultimo post, Selena Gomez ha risposto a una fan che le chiedeva se avesse mai fatto qualche ritocchino: la cantante e attrice ha commentato ammettendo di aver usato il Botox. Il commento poi è stato cancellato dalla stessa Gomez ma diversi la rivista statunitense People è riuscita a recuperare lo screenshot del commento.

Selena Gomez

Le voci su un possibile ricorso al Botox da parte di Gomez circolavano anche tra i suoi fan che, tuttavia, avevano attribuito i cambiamenti fisici della cantante al Lupus, un malattia autoimmune di cui la star soffra da ormai qualche anno. Ora, però, è stata la stessa Selena Gomez ad ammettere in modo molto genuino il ricorso alla chirurgia estetica: una pratica ormai diffusa anche tra le ragazze più giovani di Hollywood (e non solo).

Il commento poi cancellato di Selena Gomez

Il Botox è il nome comunemente utilizzato per la tossina botulinica, uno dei trattamenti più comuni della medicina estetica di oggi. Da Cindy Crawford a Gwyneth Paltrow, sono sempre di più le star che ammettono di fare o aver fatto ricorso alle iniezioni di Botox per contrastare i segni dell'età. Un tabù che è stato sfatato solo recentemente, però, visto che fino a pochi anni fa erano poche le celebrities che dichiaravano pubblicamente di aver fatto qualche piccolo ritocco.