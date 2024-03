Segreti da star: come indossare i tacchi a spillo senza dolore ai piedi Volete indossare regolarmente i tacchi a spillo come fanno le star? Per non ritrovarvi alle prese con terribili dolori ai piedi fareste bene a servirvi di questi piccoli trucchi da celebrities. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Vi siete mai chiesti come fanno le star ad apparire sempre a perfetto agio quando camminano in pubblico su dei vertiginosi tacchi a spillo? Che si tratti di uno shooting, di un red carpet o di una sfilata, non importa, l'unica cosa certa è che nessuna di loro mostra la minima insicurezza o il minimo fastidio. Di fronte delle scene simili viene da pensare che indossare delle scarpe altissime sia un gioco da ragazzi ma la verità è ben diversa e lo sanno bene tutte coloro che almeno una volta nella vita si sono ritrovate a fare i conti con terribili dolori ai piedi dopo aver trascorso una giornata intera sui tacchi. Esistono però dei piccoli trucchi da celebrities per provare a limitare i danni: ecco quali sono.

Dallo spray al mentolo alle solette di pelle

Kate Middleton, Margot Robbie, Emma Stone: le star hanno molti piccoli segreti di stile che usano regolarmente per rendere impeccabili le loro apparizioni pubbliche, soprattutto quelle in tacchi a spillo. Il podologo Dipesh Raja ha pensato bene di rivelarli, rendendo così l'esperienza sulle scarpe alte un po' più facile per tutte. Prima di indossarle sarebbe bene utilizzare uno spray per prevenire i piedi gonfi, un prodotto a base di mentolo, arnica, aloe e leccio, tutti ingredienti naturali dalle proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. All'interno delle calzature, inoltre, si possono inserire delle solette di pelle progettate per adattarsi alla forma dei piedi: sono una perfetta alternativa ai plantari su misura che risulterebbero troppo ingombranti nelle classiche pumps.

Sydney Sweeney

Perché acquistare scarpe di un numero in più

Tra i trucchi più amati dalle star per indossare i tacchi alti con regolarità ma senza "inconvenienti" c'è quello di acquistare le scarpe di un numero in più. Al loro interno vanno poi inseriti dei cuscinetti di silicone sia sui talloni che sulle punte, così da fasciare il piede ma da evitare che scalzino.

Meghan Markle

L'ultimo trick da celebrities? Servirsi del nastro medico per alleviare il dolore ai piedi provocato dalla pressione che si esercita sulle dita. Questo rimedio, però, deve essere usato il meno possibile, visto che dal punto di vista clinico non è assolutamente consigliabile. In quante proveranno a rendere la loro esperienza sui tacchi più confortevole con questi semplici consigli?

Emma Stone