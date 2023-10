Sarah Jessica Parker come Carrie Bradshaw: sul red carpet indossa gonna di tulle e fiocco maxi Ieri sera si è tenuto il gala autunnale del New York City Ballet e tra le star che hanno calcato il red carpet c’era anche Sarah Jessica Parker. L’attrice ha preso ispirazione dalla sua Carrie Bradshaw e ha sfoggiato gonna di tulle e maxi fiocco.

A cura di Valeria Paglionico

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick hanno calcato il tappeto rosso con eleganti look total black al gala autunnale 2023 del New York City Ballet

Ieri sera si è tenuto uno degli eventi glamour più attesi dell'anno in America, il New York City Ballet 2023 Fall Fashion Gala. Al David H. Koch Theater a Lincoln Center è stato allestito un lungo red carpet e, come da tradizione, è stato letteralmente invaso dalle star che si sono sfidate a colpi di stile, da Andy Cohen a Diane Kruger, fino ad arrivare a Naomi Watts ed Emma Stone. A distinguersi grazie al suo stile super fashion è stata Sarah Jessica Parker, che per l'occasione ha preso ispirazione dagli iconici look del suo alter ego Carrie Bradshaw: ecco cosa ha indossato per l'appuntamento esclusivo.

Sarah Jessica Parker col marito sul red carpet

Sono passate solo poche settimane dalla fine della seconda stagione di And Just Like That ma sono moltissimi i fan internazionali che già sentono la mancanza di Carrie Bradshaw & Co.. Sarah Jessica Parker ha trovato la soluzione ideale per andare incontro alle esigenze dei nostalgici: al gala autunnale del New York City Ballet ha preso ispirazione dal suo leggendario personaggio. Ha calcato il red carpet col marito Matthew Broderick e lo ha fatto con un look che ricorda in modo impressionante quello con la gonnellina di tulle sfoggiato da Carrie nella prima sigla di Sex and The City (anche se in versione dark).

Sarah Jessica Parker in Carolina Herrera

Le scarpe "diverse" di Sarah Jessica Parker

L'attrice si è affidata alla Maison Carolina Herrera, sfoggiando uno degli outfit della collezione F/W 2023-24, per la precisione un lungo abito dark con bustier a maniche lunghe con scollo a barca e cut-out sul davanti e una pomposa gonna di tulle lunga fino alle caviglie. Per completare il tutto ha scelto un orologio di Vacheon Constantin, una borsetta scintillante tempestata di cristalli e gioielli firmati & Fred Leighton. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali gioiello della sua SJP Collection, la loro particolarità? Sono in colori diversi, una è nera e l'altra cipria. Per quanto riguarda l'acconciatura ha tenuto i capelli legati in un mezzo raccolto con un romantico fiocco-strascico total black. Sarah Jessica Parker non sembra forse essere uscita direttamente da una puntata di AJLT?