Sangiovanni torna ad Amici: veste oversize e indossa gli occhiali vintage Sangiovanni è tornato a fare musica e non poteva che presentare il nuovo brano Luci allo xeno sul palco di Amici di Maria De Filippi, il talent che lo ha reso famoso. Cosa ha indossato per ricoprire i panni di ospite speciale nella quarta puntata?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 12 aprile, va in onda la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 arrivato alla sua fase serale che tra poche settimane svelerà il nome del vincitore di questa edizione. A farla da padrone sono le spettacolari performance dei giovani artisti in gara, anche se quest'anno ad attirare le attenzioni dei media sono anche gli inediti giudici Amadeus ed Elena D'Amario. Settimana dopo settimana, inoltre, non mancano mai gli ospiti speciali: dopo Tananai e Alessandra Amoroso, questa volta è arrivato il turno di Sangiovanni, tornato sul palco che lo ha reso famoso dopo il momento difficile vissuto nell'ultimo anno. Cosa ha indossato per presentare Luci allo xeno?

Sangiovanni ad Amici dopo il secondo posto del 2021

Sangiovanni è tornato a fare musica, lo aveva annunciato qualche settimana fa con un video social in versione casalinga, ma solo di recente ha lanciato Luci allo xeno, brano che segna la rinascita dopo il momento difficile vissuto nel 2024, quando ha sentito la necessità di allontanarsi dallo spettacolo per prendersi cura della sua salute mentale. Dopo l'ospitata a Che Tempo Che Fa dello scorso weekend, non poteva mancare ad Amici di Maria De Filippi, il programma che lo ha reso famoso nel 2021, anno in cui si è classificato secondo dopo Giulia Stabile (all'epoca la sua fidanzata). Se sulla cover del singolo si è trasformato in un gentleman, sul palco di Canale 5 è tornato al suo iconico stile glamour fatto di abiti over e accessori fashion.

Il look oversize di Sangiovanni

Per il gran ritorno ad Amici (dove probabilmente nel backstage ha incontrato anche la ex Giulia Stabile) Sangiovanni è tornata a una delle sue più grandi passioni, quella per gli abiti oversize. Sul palco ha infatti sfoggiato un paio di pantaloni molto ampi, un modello in denim con riga sfilacciata a contrasto sui lati. Per completare il tutto ha scelto una maxi giacca monopetto gessata che ha portato sbottonata e una camicia bianca XXL. Non sono mancati gli stivaletti di pelle, anche se a fare la differenza sono stati gli occhiali da sole vintage, per la precisione i Dior con le lenti sfumate che hanno spopolato nei primi anni '90. Niente più testa rasata o ricci messy, ora il cantante porta i capelli "da damerino", ovvero tirati all'indietro e con la riga laterale.

