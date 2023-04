Rosa Saito, la modella over 70 sfila in passerella per dire che non è mai troppo tardi A 68 anni è stata notata da un’agenzia e ha iniziato a sfilare. Oggi ne ha 71 e continua a lavorare come modella per combattere l’ageismo del settore moda e gridare che non è mai troppo tardi.

A cura di Giusy Dente

Instagram @rosa.saito

È una modella, ha sfilato alla São Paulo Fashion Week, ha oltre 57mila follower su Instagram: ma la storia di Rosa Saito è diversa da tutte le altre, perché contrariamente a ciò che accade di solito lei ha cominciato a sfilare all'età di 68 anni. Oggi ne ha 71 e il suo lavoro nell'industria della moda non è solo un modo per assecondare una passione ed esprimere un talento: sa benissimo che per una come lei calcare una passerella significa anche lanciare forte e chiaro un messaggio. L'invito della modella è perseguire sempre i propri sogni con tenacia, anche quando sembra di avere tutti gli elementi possibili a sfavore, anche quando nessuno crede che sia possibile farcela, anche quando sembra troppo tardi per provare. Lei è proprio la dimostrazione che invece si può fare.

La storia di Rosa Saito

Il suo vero nome è Setsuko Saito ed è nata ad Araçatuba in Brasile da genitori giapponesi. Quando aveva cinque anni si è trasferita nella capitale, dove ha frequentato le scuole, spiccando sin da piccola per la sua creatività e la propensione all'arte (scrittura e disegno in particolare). La vita l'ha messa duramente alla prova più volte. Per anni si è presa cura della madre malata e poi il marito è prematuramente morto, lasciandola da sola a crescere tre figli. Si è dedicata a loro e alla passione per il giardinaggio, fino a quando non si è presentata un'occasione inaspettata.

Instagram @rosa.saito

All'età di 68 anni è stata notata da un'agenzia di modelle, che le ha chiesto di unirsi alla squadra. Non ha accettato subito, ci è voluto un anno per convincerla a lanciarsi in questa avventura. Poi lo ha fatto, ha deciso di correre il rischio. Ed è stato a quel punto che ha deciso anche di cambiare leggermente il suo nome: vedendo il numero di fan e follower aumentare, ha pensato di agevolarli nella pronuncia del nome, mutandolo in Rosa. "Cerco solo di fare le cose al meglio delle mie possibilità e ho trovato me stessa. Mi sono detta: sii ciò che Dio vuole. Se non provo, non lo saprò mai" ha raccontato in un'intervista a Pledge Times.

Instagram @rosa.saito

Non è mai troppo tardi

Nei servizi fotografici e in passerella Rosa Saito sa imporsi con eleganza: è una modella carismatica e sorprendente, molto naturale dei movimenti. In un'intervista ha ammesso di aver sempre saputo che un giorno avrebbe fatto qualcosa di creativo e proprio per questo non si è lasciata sfuggire l'occasione, quando si è presentata. Ci ha pensato bene, certo, ma ha scelto di non avere rimpianti: dopo una vita dedicata al prossimo ha messo se stessa al primo posto, si è soffermata sulla sua felicità e sulla sua realizzazione.

Instagram @rosa.saito

Con un'altezza di appena 1.68 cm, una fisicità minuta e i capelli mai tinti, Rosa Saito ha conquistato copertine e passerelle. La modella sfoggia con fierezza la chioma grigia, che porta lunga. Non ha alcuna intenzione di ricorrere a tinture, botox e ritocchini: "Sono per la naturalezza. Certo, come donna ci sono alcune cose che vorrei cambiare, ma non sono insoddisfatta di me stessa. Mi sento bella e bene con me stessa" ha dichiarato. Porta avanti uno stile di vita sano, ma non è stato sempre così: ha iniziato a fare attività fisica solo quando ha iniziato a lavorare come modella.

Instagram @rosa.saito

"Ho iniziato ad andare in palestra tutti i giorni, cosa che pensavo non avrei mai fatto in vita mia" ha rivelato. Con lo specchio, la modella ha un rapporto sereno di accettazione. Non vive con conflittualità il passare del tempo sul suo corpo: "Non credo che invecchiare sia la parola giusta. Direi più: imparare. Continuo a imparare e sento che più imparo, meno so. Sicuramente il tempo passa, ma che cos'è il tempo? Se dovessi dare alla mia anima un'età, gliene darei 22".

Instagram @rosa.saito

Rosa Saito contro l'ageismo del settore fashion

L'industria della moda non è benevola con le donne. C'è una certa oppressione nel dover necessariamente adeguarsi a certi stereotipi di perfezione. Rosa Saito si è fatta portavoce di un nuovo modo di intendere l'invecchiamento, dimostrando che l'ageismo dell'industria fashion si può combattere e che un diverso tipo di rappresentazione, più inclusiva, ci può essere. L’ageismo è proprio quella forma di discriminazione fatta sulla base dell'età: nel mondo della moda c'è una palese sottorappresentazione delle over 40, che va di pari passo all'ostentazione della giovinezza. È diventata un'ossessione radicata: la società guarda all’invecchiamento come qualcosa da evitare, da escludere a ogni costo dalla narrazione. Ma forse non sarà così per sempre. Rosa Saito ci crede davvero: "Sento che lentamente le cose stanno cambiando" ha detto speranzosa in un futuro diverso.