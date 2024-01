Regina Elisabetta II, qual era la sua più grande preoccupazione prima di morire La regina Elisabetta II è morta da più di un anno ma continua a essere ricordata con affetto da molti. Di recente è stata sua figlia, la principessa Anna, a rivelare una nuova indiscrezione che riguarda i momenti che hanno preceduto la sua morte: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La regina Elisabetta II è morta più di un anno fa, per la precisione nel settembre del 2022, ma nonostante ciò continua a essere ricordata con affetto da milioni di persone in tutto il mondo. Una donna forte, iconica, severa ma allo stesso tempo adorabile, che è riuscita a superare ogni tipo di record sul trono della Gran Bretagna: sebbene il figlio Carlo III si stia dimostrando perfetto in questo ruolo, difficilmente riuscirà a conquistare tutti i suoi primati. I membri della Royal Family non perdono occasione per celebrarne la memoria e non sorprende che lo abbiano fatto per l'ennesima volta anche durante il periodo natalizio: ecco cosa ha raccontato la principessa Anna sulla sua compianta mamma.

Le rivelazioni della principessa Anna

La principessa Anna è una delle persone che erano a Balmoral quando la regina Elisabetta II ha perso la vita poco più di un anno fa. Si trovava in Scozia per puro caso, non aveva in programma una visita alla nota residenza reale ma, viste le precarie condizioni di salute della mamma, decise di rimanere. Di recente ha ricordato gli ultimi momenti condivisi con la sovrana in un documentario trasmesso dalla BBC, realizzato per celebrare il primo anno di regno di Carlo III. La principessa ha spiegato che la più grande preoccupazione di Elisabetta era proprio quella di morire a Balmoral e non a Buckingham Palace, il motivo? I problemi logistici che avrebbe creato l'organizzazione del funerale.

Elisabetta II con sua figlia, la principessa Anna

Il momento più emozionante dei funerali

Alla fine le cose sono andate proprio nel modo in cui la regina temeva e la sua salma è stata trasportata dalla Scozia all'Inghilterra durante un lunghissimo corteo funebre durato giorni. "C'è stato un momento in cui credo abbia pensato che sarebbe stato più difficile morire a Balmoral. Abbiamo cercato di convincerla che questo non avrebbe avuto importanza nella decisione. Spero che alla fine abbia ritenuto che fosse la cosa giusta da fare, perché è quello che abbiamo fatto", ha spigato la principessa Anna. La sorella di Carlo ha inoltre fatto riferimento al momento che l'ha emozionata di più durante il funerale della madre, quello in cui è stata rimossa la corona imperiale dalla bara. È stato in quel momento che Anna si è sentita stranamente sollevata perché l'incredibile responsabilità: in quell'istate tutto era finito ed Elisabetta II era stata finalmente "liberata" da ogni tipo di responsabilità.