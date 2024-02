Re Carlo III trasferisce Jonathan Thompson: lo scudiero allontanato perché troppo popolare Jonathan Thompson, scudiere di re Carlo III, è stato allontanato dagli impegni pubblici. Il motivo? La sua bellezza aveva fatto il giro dei social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Jonathan Thompson

Lo scudiero di re Carlo III Jonathan Thompson non fa più parte dello staff del sovrano. Thompson è uno dei volti più noti "fedelissimi" del re. Lo scudiero era diventato celebre nel 2022 quando, in occasione dei funerali della regina Elisabetta, il video di lui che entrava a palazzo aveva fatto quasi 9 milioni di visualizzazioni su TikTok. Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla Famiglia Reale, il braccio destro del re sarebbe stato trasferito perché la sua presenza era troppo al centro dei riflettori.

Perché è stato allontanato lo scudiero di re Carlo

Da diverse settimane, nonostante il periodo complesso dovuto alla malattia di re Carlo III, a Buckingham Palace non si vede più Jonathan Thompson. Diventato famoso per via della sua bella presenza, lo scudiero è stato rimarrà "alto scudiero del re e della regina" ma in modo più defilato, come scrive Repubblica. Una decisione della Royal Family che, in questo periodo, è particolarmente attenta alla tutela della privacy dei suoi membri. Non sappiamo se si tratti solo di un allontanamento provvisorio o di una decisione definitiva.

Jonathan Thompson

Quello che è certo è che non saranno molto felici tutti quegli utenti che aveva lasciato commenti di apprezzamento sui principali social media. Thompson, infatti, non era passato inosservato anche in occasione della visita di Joe Biden, che la scorsa estate si era recato a Windsor. Chissà che, visto il suo legame personale con re Carlo III, non venga presto reinserito nell'organico di Corte.

Jonathan Thompson con il primo ministro Sunak