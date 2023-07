Jonathan Thompson, chi è lo scudiero di re Carlo III diventato virale Si chiama Jonathan Thompson, ha 40 anni ed è lo scudiero di re Carlo III. Perché è diventato virale? Si è fatto notare per un motivo molto particolare nel giorno dell’incoronazione.

A cura di Valeria Paglionico

Credevate di conoscere tutto sulla Royal Family britannica? Probabilmente vi sbagliavate, visto che ogni giorno vengono diffuse nuove e inedite indiscrezioni che contraddistinguono "l'universo Windsor". Molti tabloid inglesi sono tornati a parlare dell'incoronazione di Carlo III ma questa volta né lui, né gli eredi al trono c'entrano nulla: ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il suo scudiero diventato virale proprio quando è apparso in tv durante la cerimonia solenne. Si chiama Jonathan Thompson e, sebbene in Inghilterra sia già molto noto, solo lo scorso 6 maggio si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei fan internazionali dei reali.

Chi è Jonathan Thompson

Si chiama Jonathan Thompson, ha 40 anni ed è il maggiore del Royal Regiment of Scotland, ovvero lo scudiero di re Carlo III. Ha lavorato a lungo con la regina Elisabetta e oggi continua a ricoprire il ruolo di equerry, titolo che si è guadagnato grazie ad anni di lavoro sul campo. Il motivo per cui si parla di lui? La sua bellezza e la sua prestanza fisica, che hanno contribuito a farlo definire spesso dai sudditi "Eye candy", ovvero "Gioia per gli occhi". Ha 40 anni, è sposato da oltre un decennio con l'esperta di marketing Caroline ed è proprio con lei e col figlio che vive nel Surrey. Il suo merito? Essere riuscito a superare senza particolari problemi il passaggio da Elisabetta II a Carlo III.

Jonathan Thompson col Primo Ministro britannico

Perché Jonathan Thompson è diventato virale

Come ha fatto Jonathan diventato virale? Il suo ruolo di scudiero non c'entra nulla, ha attirato tutti i riflettori su di sé nel momento in cui ha aiutato re Carlo a sostenere lo stress della giornata più importante della sua vita, quella dell'incoronazione. Dopo essere apparso a sorpresa accanto a Penny Mourdant durante il riturale con la Spada di Stato, ha generato un vero e proprio "ciclone social": in molti in post e meme hanno cominciato a definirlo "Johnny Hot T", ovvero "il divino scudiero del re". Non sorprende, dunque, che il Tatler abbia deciso di premiare la sua fama inserendolo al terzo posto dell'annuale classifica Social Power Index, ovvero la lista delle persone più influenti del Paese. Chi lo ha superato? Naturalmente solo Carlo e Camilla.