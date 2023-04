Rania di Giordania e il ritorno delle tinte pastello: la primavera è bon-ton Rania di Giordania è volata in Giappone per un incontro ufficiale con la First Lady e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco chi ha firmato il suo outfit rosa pastello.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera è ormai arrivata e, sebbene le temperature calde tardino a farsi sentire, bisogna cominciare a rivoluzionare il proprio armadio, dicendo addio ad abiti e tinte tipicamente invernali. Rania di Giordania sembra averlo capito bene, tanto da essere entrata ufficialmente nella lista delle Royals europee capaci di fare concorrenza a Kate Middleton. Dopo aver spopolato con un look tradizionale abbinato a una borsa griffata, ora ha puntato tutto sul bon-ton. Nuance pastello, fiori tridimensionali e silhouette iper chic: ecco chi ha firmato l'outfit rosa confetto che l'ha trasformata nella regina di stile della bella stagione.

Rania in rosa pastello per la primavera

Di recente Rania di Giordania è volata in Giappone col marito, il re Abdullah II, e ha partecipato a un evento ufficiale con la Fist Lady Yuko Kishida. Per l'occasione si è ispirata agli iconici ciliegi in fiore del paese ed è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile primaverile. Ha puntato tutto sul rosa pastello, colore simbolo della bella stagione capace di mixare romanticismo, bon-ton e femminilità, apparendo chic e glamour di fronte i riflettori. Non è la prima volta che sceglie una nuance simile, lo aveva già fatto al matrimonio della figlia Iman, anche se allora aveva scelto un rosato che andava nel cipria.

Look Zimmermann

Chi ha firmato il look rosa di Rania di Giordania

Il completo bon-ton sfoggiato da Rania di Giordania è firmato Zimmermann ed è caratterizzato da una blusa in voile trasparente con canotta di seta e una gonna a matita coordinata, un modello a vita alta lungo fin sotto al ginocchio. La particolarità del look? È decorato all-over con dei fiori tridimensionali applicati. Non sono mancati i tacchi a spillo in tinta, per la precisione dei décolleté Dior, e un tocco griffato, la borsa in bianco perlato di Gabriella Hearst. Capelli legati in una coda di cavallo, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la regina di Giordania ha ancora una volta spopolato con la sua eleganza.