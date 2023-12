Rafa Leao è l’icona glamour del Gran Galà del calcio: sopra ai pantaloni indossa la minigonna a pieghe Ieri è andato in scena il Gran Galà del calcio e tra i premiati c’era anche Rafael Leao. Il calciatore si è distinto per eleganza e stile con un completo caratterizzato da un paio di pantaloni portati con sopra una minigonna a pieghe.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera a Milano è andato in scena uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello sport: il Gran Galà del calcio che, come da tradizione, anche in questa edizione ha premiato i migliori calciatori della Serie A della stagione precedente. A trionfare nella categoria Migliori attaccanti sono stati Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao, apparsi fianco a fianco sul palco con l'ambito premio tra le mani. È stato però soprattutto il giocatore del Milan ad aver attirato le attenzioni dei media: per lui niente smoking o completi su misura, ha dimostrato di essere una vera e propria icona glamour indossando la minigonna a pieghe sui pantaloni.

Il look genderless di Rafa Leao

Per partecipare al Gran Galà del calcio Rafa Leao ha pensato bene di mixare glamour e stile genderless, lasciando temporaneamente nell'armadio i classici smoking richiesti a eventi mondani di questo calibro (e indossati dai colleghi Osimhen e Kvaratsheila).

Il look di Rafael Leao

Il calciatore del Milan ha sfidato le convenzioni declinando il tradizionale completo elegante in una versione super fashion. Ha sfilato sul red carpet in nero con indosso una giacca dall'abbottonatura laterale portata a petto nudo, il tutto completato da un paio di pantaloni oversize in tinta che sopra avevano una minigonna a pieghe.

Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao

Rafa Leao è l'icona fashion del calcio

Nel look di Rafa non sono mancate le collane a catena decorate con perle e pietre colorate portate bene in vista sul petto nudo e il maxi orologio coordinato in total silver, mentre per quanto riguarda l'acconciatura non ha rinunciato ai rasta che da sempre lo contraddistinguono, li ha tenuti legati in un raccolto alto. Insomma, Rafa Leao ha dimostrato di essere uno dei calciatori più glamour di tutti i tempi: segue le tendenze di stagione e non ha paura di osare dicendo no alle convenzioni. In quanti nel suo settore avranno il coraggio di prendere ispirazione da lui?

Rafa Leao con la gonna sui pantaloni