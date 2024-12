video suggerito

Quanto deve costare un regalo di Natale: “Meglio spendere poco, ma che sia pensato” “Una volta si diceva: conta il pensiero. Ed è vero”: parola di Elisa Motterle, Etiquette Trainer ed esperta di galateo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Manca poco alla Vigilia e non tutti hanno già posizionato i regali sotto l'albero di Natale, pronti per essere consegnati ai destinatari dopo il cenone. Immancabile, in queste ore è corsa all'ultimo pensierino: per quel collega di cui ci eravamo dimenticati, per la zia dai gusti difficili, per l'amica a cui abbiamo già regalato tutto nel corso degli anni. Fare i regali di Natale espone a un notevole stress, soprattutto a ridosso del fatidico giorno di festa: i negozi sono strapieni, non si sa cosa acquistare, gli scaffali sono semivuoti, si vuole fare a tutti i costi bella figura, ma magari il budget è limitato. E il dilemma è sempre lo stesso: quanto spendere? Fanpage.it lo ha chiesto a un'esperta di galateo.

La spesa per i regali di Natale: cosa dice il galateo

Elisa Motterle è l'unica trainer italiana certificata dall’International Etiquette & Protocol Academy di Londra, dove si è specializzata in Business Etiquette e galateo cross-culturale. Intervistata da Fanpage.it ha spiegato come comportarsi, in merito ai regali di Natale. Questa spesa a volte mette in difficoltà, o perché non si sa cosa acquistare o perché si teme di avere a disposizione un budget troppo limitato per poter fare bella figura. L'esperta ha chiarito immediatamente una cosa: "Una volta si diceva: conta il pensiero. Ed è vero: quando il pensiero c'è, è davvero quello che conta". Proprio per questo lei sconsiglia di regalare soldi o di far scegliere il regalo direttamente al destinatario: "Oggi tutti possiamo comprare tutto con un click stando alla scrivania, quindi la parte più difficile di fare un regalo non è comprarlo, ma è farsi venire l'idea, è pensarlo".

È proprio lì che deve risiedere lo sforzo maggiore: nell'idea, nel pensare a qualcosa di personalizzato, non nel valore economico. Vale soprattutto con gli amici: "Meglio cercare qualcosa che magari costi poco, ma che sia pensata proprio per quella persona. Regali di valore troppo alto possono essere anche fonte di imbarazzo, se non si sa come ricambiare". Regola simile anche per quanto riguarda i colleghi di lavoro: "Qui è super importante rimanere su valori bassi. Tante aziende e tante società hanno proprio come policy il non accettare regali sopra i 30 euro, per evitare corruzione e favoritismi". In famiglia ognuno ha le sue regole, le sue tradizioni, ma tendenzialmente vale un'unica linea guida: "Non bisogna stare con la calcolatrice in mano, ma bisogna comunque mantenersi più o meno per tutti sullo stesso range", dunque evitare grosse disparità.