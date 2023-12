Quanto costa il Capodanno nel ristorante di Flavio Briatore El Camineto a Cortina Il locale nella perla delle Dolomiti recentemente rilevato dal gruppo dell’imprenditore piemontese ha registrato il tutto esaurito da settimane. Per il veglione è in programma una cena a ritmo di musica con dj set, qual è il prezzo per questa esperienza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Gli esterni di El Camineto

Capodanno è alle porte e per il cenone di San Silvestro El Camineto, il ristorante a Cortina d'Ampezzo di proprietà di Flavio Briatore ha registrato il tutto esaurito da settimane. Lo storico locale nella perla delle Dolomiti, alle pendici delle Tofane è stato recentemente rilevato dal gruppo Majestas, holding di proprietà dell'imprenditore piemontese, che conta tra le sue proprietà anche il Billionaire, il Twiga e il Crazy Pizza.

Gli interni di El Camineto

Situato in una location estremamente suggestiva, il ristorante è meta turistica di vip e personaggi di spicco dal 1968, che lo scelgono sia in bassa che in alta stagione. Da Ilary Blasi ad Adriano Panatta, da Michelle Hunziker a Marina Ripa di Meana e Giovanni Malagò, è lunga la lista di clienti abituali di El Camineto, che da anni offre qualità e tradizione. Ha riaperto il 6 dicembre sotto la guida del noto imprenditore, che lo ha acquistato dalla famiglia Melon, che lo ha gestito per vent'anni.

Gli esterni di El Camineto

Quanto costa mangiare a El Camineto a capodanno

Per il veglione di Capodanno il ristorante offre una cena a base di musica. Ad accompagnare le portate dello chef Riccardo Rasina, un habitué del Twiga, Max Gigliotti, dj e producer che offrirà una serata a ritmo di House, Elettronica e Indie Dance. Non una novità, visto che da quando il locale è passato in gestione a Flavio Briatore, gli show durante i pasti sono ormai un appuntamento fisso.

Un piatto di El Camineto

Lo ha fatto vedere Daniela Santanché nelle sue storie Instagram, che si è concessa qualche giorno a Cortina. Non è dato sapere quale sia il costo del menu per il cenone, normalmente un pranzo va dai 50 ai 60 euro a persona, ma secondo alcune indiscrezioni il prezzo dell'evento del 31 dicembre potrebbe aggirarsi attorno ai 700 euro a testa.