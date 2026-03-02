Qual è il segreto delle cantanti di Sanremo per “resistere” sui tacchi per intere serate

Vi siete mai chiesti come fanno le protagoniste di Sanremo a rimanere ore e ore sui tacchi? La risposta è arrivata con Dietro Festival: ecco qual è il segreto di stile delle protagoniste del Festival.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 è appena finito e ha visto il trionfo "a sorpresa" di Sal Da Vinci con Per sempre sì. Nonostante praticamente tutti i protagonisti di questa edizione siano tornati alla loro "normale" quotidianità, sono ancora moltissimi coloro che vanno alla ricerca delle più svariate indiscrezioni che li riguardano. A soddisfare la loro curiosità è arrivato lo speciale Dietro Festival andato in onda su Rai 1, nel quale è stato rivelato tutto ciò che è accaduto dietro le quinte prima e durante le attese serate dell'evento. Come fanno, ad esempio, le star a resistere sui tacchi per ore e ore?

Il segreto di stile delle cantanti di Sanremo

Dietro Festival, lo speciale su Sanremo che, come da tradizione, va in onda su Rai 1 poche ore dopo la fine dell'evento, ha rivelato tutto ciò che è accaduto dietro le quinte, dalla preparazione dei look agli ultimi vocalizzi, fino ad arrivare all'ansia provata da ognuno dei protagonisti poco prima di scendere l'iconica scalinata. La curiosità che spesso in molti si chiedono è: come fanno le cantanti e le co-conduttrici a resistere per intere serate sui tacchi? Sebbene sul palco appaiano impeccabili e con una falcata a prova di catwalk, si servono di un piccolo "segreto": indossano le scarpe solo poco prima di apparire sulla scena, rimanendo a piedi nudi fino a quando non arriva il loro "turno".

Elettra Lamborghini

Le cantanti di Sanremo rimaste a piedi nudi nel backstage

Chi delle protagoniste di Sanremo 2026 si è servita di questo trucco di stile? Innanzitutto Ditonellapiaga, immortalata dalle telecamere di Prima Festival poco prima della sfilata sul green carpet con i piedi nudi e al suo fianco le pumps black&white col vertiginoso tacco a spillo.

Ditonellapiaga

A seguire il suo esempio è stata anche Laura Pausini, che nel backstage si è sempre tolta le scarpe (tanto da essersi dovuta preparare con estrema velocità dopo un improvviso cambio di scaletta). In entrambi i casi il risultato è stato impeccabile: le cantanti sono apparse sempre a perfetto agio sui loro tacchi altissimi (e che provocano un incredibile mal di piedi al solo sguardo).