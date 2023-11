Perché un semplice vestito nero di Zara è diventato virale su TikTok Negli ultimi giorni su TikTok tutti parlano di un semplice tubino di Zara: come mai un capo così essenziale è diventato virale?

A cura di Arianna Colzi

L’abito di maglia nero di Zara

Di oggetti più o meno di lusso diventati virali su TikTok senza apparente motivo sentiamo raccontare spesso. L'ultima, in ordine di tempo, è stata la borsa di Saint Laurent: una semplice tote bag animalier che ha sfondato sui social, raggiungendo più di 11milioni di visualizzazioni. Negli ultimi tempi a diventare oggetto di culto su TikTok è toccato ad un semplice vestito nero midi dalla silhouette fasciante targato Zara. L'hashtag #blackdress racchiude sulla piattaforma più di due miliardi di video. Ma il vestito in maglia del marchio spagnolo svetta tra quelli più desiderati

Abito nero di Zara

Perché il vestito di Zara è diventato virale su TikTok

Iniziamo dal primo fattore: il prezzo. Tutti gli oggetti che tendenzialmente raggiungono una certa popolarità su TikTok hanno una caratteristica in comune: costano poco. Questo vestito midi fasciante di Zara costa 60 euro: un prezzo accessibile a una platea piuttosto vasta ed eterogenea. L'altro fattore è quello che chiameremo il fattore Skims. Il brand di intimo modellante di Kim Kardashian ha ridefinito l'idea di desiderio in molte ragazze, soprattutto quelle della Generazione Z. Il Soft Lounge Long Sleeve Dress di Skims è uno degli oggetti più ambiti su TikTok e anche molte creator italiane fanno a gara per realizzare contenuti dove lo indossano.

L’abito virale di Skims

Il vestito a maniche lunghe nero di Skims non è realizzato in un materiale particolarmente pregiato, costa 104 euro e si può acquistare solo sul sito, perché in Italia non viene venduto negli store fisici. Il prezzo leggermente più elevato e l'acquisto realizzabile solo online rendono il vestito meno abbordabile per molti clienti. Tuttavia, l'abito nero che esalta soprattutto le forme a clessidra, evidenziandone la silhouette ha generato diversi modelli simili che disegnano anche tante altre forme corporee.

L’abito in maglia nero di Zara

In questo scenario si colloca il successo dell'abito di Zara, uno dei little black dress più popolari di TikTok: in media un video che lo ritrae indossato da qualche creator ha più di 2 milioni di visualizzazioni. La forma triangolare dell'abito è realizzata con spalline larghe e imbottite che forniscono un effetto ottico oversize, mentre il tessuto in viscosa si stringe attorno alla vita proprio come una clessidra. La texture essenziale rimanda al tanto virale lo rende un capo versatile per diverse occasioni e look. Il pregio di questo abito è sicuramente il suo essere democratico. Nonostante la forma a clessidra si adatti su corpi tendenzialmente conformi, su TikTok è possibile trovare una varietà incredibile di silhouette modellate dal nero rigoroso dell'abito. Un altro fattore che contribuisce ad accrescere la popolarità di un capo apparentemente basico.