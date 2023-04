Perché Jacinda Ardern indossava un mantello di piume per l’addio al parlamento neozelandese L’ultimo discorso di Jacinda Ardern al parlamento della Nuova Zelanda è diventato virale e in molti si sono chiesti il significato dell’insolita scelta di stile.

A cura di Beatrice Manca

Jacinda Ardern, foto di archivio

Jacinda Ardern, ex premier della Nuova Zelanda, si è congedata dal parlamento dopo 5 anni come primo ministro. Lo scorso gennaio aveva annunciato le sue dimissioni ammettendo: "Sono umana, non ho più le energie". Nell'ultimo discorso al Parlamento ha sottolineato con molta emozione le sfide affrontate – dall'attentato terroristico alla pandemia – e la nuova dimensione, più umana, che ha voluto dare al ruolo. Il suo discorso è diventato virale e in molti sui social si sono chiesti il motivo dell'insolita scelta di stile: sopra all'abito candido indossava un mantello di piume.

Il discorso di Jacinda Ardern al parlamento della Nuova Zelanda

Mercoledì 5 aprile Jacinda Ardern ha parlato per l'ultima volta al Parlamento: il suo discorso conclusivo, fitto di aneddoti e ricordi personali, è stato salutato dagli applausi. 42 anni, Ardern è stata la più giovane donna a ricoprire l'incarico. Lo ha fatto senza nascondere la fatica che accompagna la responsabilità, l'empatia che non può prescindere dall'autorevolezza. "Si può essere una madre o no – ha detto all'assemblea – un ex-mormone o no. Una secchiona, una che piange, una che abbraccia, potete essere tutte queste cose e non solo potete essere qui, ma potete anche essere leader proprio come me".

Jacinda Ardern con il mantello Maori lo scorso gennaio

Il significato del mantello di piume

Per l'occasione Jacinda Ardern ha indossato un abito bianco a maniche corte, sormontato da un mantello con piume ricamate e fili colorati intrecciati. Si tratta di un korowai, un mantello tradizionale Maori, che le è stato regalato durante il suo mandato e ha indossato anche durante gli ultimi impegni istituzionali, come la visita alla comunità Maori di Ratana nell'Isola del Nord, lo scorso gennaio. La scelta quindi è un omaggio all'antico popolo che abita la Nuova Zelanda, alle radici da preservare guardando al futuro. I parlamentari Maori hanno risposto all'omaggio esibendosi nelle danze tradizionali alla fine dl suo intervento.