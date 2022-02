Perché Giovanna Civitillo era vestita di giallo a Sanremo 2022 Giovanna Civitillo ha seguito il Festival di Sanremo 2022 dalla prima fila della platea e ogni sera ha sorpreso il pubblico con dei look colorati e scintillanti. Il motivo per cui per la prima puntata ha scelto un appariscente abito giallo? È legato al marito Amadeus.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è stata tra le protagoniste della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sebbene non sia stata parte integrante del cast, ha seguito tutte le serate direttamente dalla prima fila della platea, mostrando così totale sostegno al marito. In più di un'occasione ha conquistato inquadrature e omaggi da parte degli ospiti sul palco, incantando tutti con la sua bellezza naturale e semplice. Per un'occasione tanto speciale ha curato gli outfit nei minimi dettagli e in ogni puntata è riuscita a illuminare l'Ariston con colori vitaminici e dettagli scintillanti. In quanti, però, conoscono la dolcissima motivazione che l'ha spinta a puntare sul giallo acceso durante la puntata inaugurale?

Chi ha firmato l'abito giallo di Giovanna Civitillo

È passata esattamente una settimana da quando il Festival di Sanremo si è concluso ma, nonostante ciò, se ne continua a parlare. In quanti ricordano il pomposo abito giallo sfoggiato dalla moglie di Amadeus durante la prima puntata? Tra la tinta vitaminica del total outfit e le maxi balze della gonna era impossibile non notarla in platea, tanto che addirittura Fiorello ha fatto ironia sulla questione chiedendo divertito al pubblico dove fosse Giovanna. A firmare il vestito è stato Gai Mattiolo, brand che ha realizzato anche le giacche scintillanti del presentatore sanremese, che per il debutto ha pensato bene di far brillare la "première dame" del Festival.

Giovanna Civitillo ed Amadeus a Sanremo

L'omaggio ad Amadeus nascosto nel look giallo

La cosa che in pochi sanno è che Giovanna Civitillo ha scelto quell'outfit in modo tutt'altro che casuale: la voglia di attirare i riflettori non c'entra nulla, si è trattata di una dolce dedica ad Amadeus. Innanzitutto entrambi amano le mimose e i girasoli, il cui colore è proprio il giallo acceso, e, come se non bastasse, il presentatore è daltonico, dunque Giovanna ha semplicemente trovato un espediente originale per far sì che il marito la riconoscesse tra la folla della platea in ogni momento. Insomma, Amadeus e la Civitillo non potrebbero essere più affiatati e innamorati e questo "trucco" dell'abito giallo ne è stata l'ennesima dimostrazione.