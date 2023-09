Paola Turani stupisce tutti con un nuovo taglio, poi svela l’inganno Paola Turani ha pubblicato un video in cui si è mostrata con una frangetta nuova di zecca. Non è la prima volta che sorprende i suoi followers con finti cambi di look.

"E va così…" scrive Paola Turani nel post in cui ha mostrato ai suoi followers la frangia nuova di zecca. La modella ha scelto di cambiare look per la sfilata della collezione sposa dell'Atelier Emè, un'occasione che l'ha vista posare insieme alla neo sposina Francesca Ferragni, all'attrice Giulia Arena (prossima al matrimonio) e a Nilufar Daddati. Moltissimi hanno commentato la frangetta di Turani e tra chi le fa i complimenti e chi la redarguisce ("la frangia riccia è una caciara, non cedere") spunta anche il parere della mamma Raffaella Gotti. Dopo l'evento, però, Paola ha pubblicato nelle stories un video in cui mostrava l'inganno: si trattava di una frangia con le clip.

Paola Turani e la frangia: "La trasformazione in mia mamma è completa"

"Accidenti!" è Raffaella Gotti, madre di Paola Turani, a scrivere così nei commenti del video in cui sua figlia mostrava il cambio look. La modella ha condiviso lo scambio nelle stories, sottolineando la somiglianza con la madre: "Praticamente ora sono te". Nonostante la benedizione di sua mamma, però, il nuovo taglio di Turani è tutta una finzione. Dopo l'evento ha pubblicato una storia, insieme a suo figlio Enea, in cui era intenta a rimuovere la frangetta, una mini-parrucca applicata ai capelli con delle mollette.

Perché Paola Turani simula spesso cambi look?

Paola Turani è solita sfoggiare una chioma leonina: capelli extra ricci, vaporosi e spettinati. Un look a cui non ha rinunciato neanche il giorno del matrimonio, alle nozze qualche riccio ribelle era sfuggito dall'acconciatura mezza raccolta. Sembra che la modella non riesca a fare a meno di "trollare" i suoi followers con finte trasformazioni. Qualche anno fa aveva fatto la stessa cosa, usando anche il quel caso l'artificio della frangia posticcia. Che sia per generare interazioni sui social? O per rinnovare la propria immagine solo temporaneamente? Un rischio c'è, forse quello insegnato dalla favola Al lupo, al lupo. Potrebbe arrivare il giorno in cui nessuno crederà più che sia passata sotto le forbici del parrucchiere.