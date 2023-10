Paola Turani, il mini abito a fiori in autunno si indossa con gli stivali Paola Turani sceglie un abito floreale dal taglio estivo: la texture rimanda ad un regalo dell’amica Giulia Valentina.

Paola Turani

Il clima estivo sta lentamente cedendo il passo a quello autunnale, per questo trovare il look giusto diventa complicato. Paola Turani opta per un mini abito leggero con le maniche leggermente a palloncino per una serata con le amiche. Nel selfie postato sui suoi canali social, la modella abbina il vestito con un paio di stivali in camoscio sopra il ginocchio. La texture del look, poi, è stata oggetto anche della descrizione del post, che rimanda ad un gioco del piccolo Enea, il figlio dell'influencer.

Un selfie di Paola Turani

Di chi è l'abito floreale indossato da Paola Turani

Paola Turani indossa un abito bianco con un scollo a V appena accennato e maniche lunghe leggermente a palloncino. La fantasia floreale che colora la parte superiore dell'abito Devi firmato Zimmermann evoca una piccola associazione nella descrizione del post Instagram: "Ma è proprio l’abito della pagina delle crostate con tua mamma!”, scrive Paola Turani.

L’abito di Zimmermann scelto da Paola Turani

L'abito, infatti, viene così commentato dall'amica e influencer Giulia Valentina, la quale pochi giorni fa aveva fatto realizzare un piccolo libro illustrato per il secondo compleanno di Enea. Il piccolo volume, regalato a Paola Turani, ripercorre la vita della 36enne, tra carriera e vita di coppia. In una pagina, l'influencer viene raffigurata mentre è in cucina a fare una crostata con un abito che, effettivamente, ricorda quello scelto da Turani per la serata milanese con le amiche. Il vestito, ideale per questo autunno che tarda ad arrivare, è abbinato ad un paio di stivali sopra il ginocchio in eco camoscio firmati Casadei: il tacco vertiginoso esalta la figura statuaria dell'influencer bergamasca.