Paola Iezzi per Drag Race Italia si trasforma in una principessa dark con corona e piume nere Il 13 ottobre partirà la terza edizione di Drag Race Italia e tra le nuove protagoniste ci sarà Paola Iezzi. Ieri, in occasione del photocall, si è trasformata in una principessa dark: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Drag Race Italia sta per tornare: il prossimo 13 ottobre partirà la terza attesissima edizione su Paramount+ e le novità saranno moltissime, dalle 13 drag queen pronte a portare sul palco messaggi di inclusione e di uguaglianza all'addio di Tommaso Zorzi, fino ad arrivare ai nuovi giudici Paola Iezzi e Paolo Camilli che affiancheranno l'iconica Chiara Francini. Ieri a Milano c'è stato il photocall e i protagonisti del programma ne hanno approfittato per dare una piccola anticipazione dello stile che sfoggeranno sul palco. La cantante del duo Paola e Chiara, inoltre, è diventata protagonista di una esibizione super adrenalinica, trasformandosi per l'occasione in una principessa dark e audace.

Paola Iezzi in nero al photocall di Drag Race Italia

Paola Iezzi è stata scelta per ricoprire i panni di nuovo giudice di Drag Race Italia e di sicuro nel giro di poche settimane si imporrà tra i protagonisti più amati del programma. Cosa ci si dovrà aspettare da lei in fatto di stile? A giudicare dal look sfoggiato al photocall, darà spazio all'audacia e all'esuberanza come impone il mood del format e naturalmente non rinuncerà agli scintillii. Per l'esclusiva esibizione tenutasi ieri ha dato una piccola anteprima del suo armadio, anche se ha pensato bene di non osare con i colori vitaminici o con l'effetto arcobaleno. Si è affidata ancora una volta alla Maison Dolce&Gabbana, che ha realizzato per lei un outfit da principessa dark dall'animo iper sensuale.

Paola Iezzi in Dolce&Gabbana

Il look dark di Paola Iezzi

La cantante ha infatti indossato un lungo abito con una sinuosa gonna a ruota in tulle trasparente, lasciando intravedere il body a effetto corsetto in raso nero, un modello con le spalline sottili e una scollatura maxi che ha messo in risalto il seno. Non sono mancate le calze a rete e le zeppe maxi, anche se a fare la differenza sono stati gli esuberanti accessori in pieno stile princess. Paola ha infatti completato il look black con un pellicciotto-coprispalle di piume dark e con una vera e propria corona scintillante in total silver. Maxi orecchini a croce pendenti, manicure nera e make-up smokey eyes molto marcato ma con un tocco di ombretto glitter: Paola Iezzi ha letteralmente brillato per il suo debutto a Drag Race Italia, dando così prova di essere prontissima per diventare l'icona fashion del programma.